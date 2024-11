Voditelja Peter in Sašo zlati gumb pritisnila za gimnastičarki

Občutki po prejetem zlatem gumbu so legendarni, pravita gimnastičarki Paula in Urša, ki sta od voditeljev šova Slovenija ima talent prejeli vstopnico v polfinale. Dekleti pravita, da za polfinalni nastop še več vadita, saj želita izkoristiti priložnost, ki sta jima jo podarila Peter Poles in Sašo Stare. "Res si želiva Sašu in Perotu dokazati, da sva zmožni več, precej več!"

Mladenki sta po nastopu prejeli veliko odzivov, predvsem s strani sošolk, medtem ko so sošolci nekoliko bolj sramežljivi in tekmovalkama v živo še niso čestitali. So pa to naredili fantje iz paralelke, sta dodali. Prav tako priznavata, da sta ob čestitkah za nastop in zlatem gumbu poželi tudi kar nekaj sveže pozornosti na spletu.

Pravita, da o karieri vplivnic sicer še ne razmišljata, imata pa že zelo dobro izdelano idejo o tem, kako bi porabili glavno nagrado. Vsaj tisto, kar jima bi ostalo, Urša je namreč pet tisoč evrov obljubila bratu. Denar bosta namenili fizioterapijam, nakupu novih dresov in vsem preostalim športnim zadevam. "Pa enega Porscheja," sta se še pošalili.