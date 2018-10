Vratolomni akrobati, odlični vokali in četrti zlati gumb

Četrta avdicijska oddaja šova Slovenija ima talent je po pričakovanjih postregla z izvrstnimi nastopi, od akrobatov, plesalce in do pevcev, ki so popolnoma navdušili. Enega od tekmovalcev pa je tokrat z zlatimi lističi zasula žirantka Ana Klašnja.

Četrto oddajo sedme, pravljične sezone šova Slovenija ima talent, sta v obliki večernih poročil povzetka dosedanjih treh oddaj začela zabavna voditelja Domen Valič in Sašo Stare, nato pa je oder ljubljanske operne hiše zavzela in s svojim nastopom odprla plesna skupina Spectrum iz Tržiča, ki jo sestavljajo 13-15 let stare plesalke in plesalci, ki so poskrbeli za energičen začetek in za svoj nastop dobili stoječe ovacije občinstva. "To je bila bombastična točka! Kapo dol za ta nastop!" Spectrum so dobili štiri krat ja in uvrstitev v naslednji krog.

Občinstvo in žirijo je naslednji navdušil 21-letni glasbenikTomica Banfić, ki sicer živi na Hrvaškem. "Glasba mi pomeni vse, igram od harmonike do kitare, najbolj pa so mi všeč ljubezenske balade," je povedal Tomica, ki je zapel pesemPetra Graša. 21-letni samec z zlomljenim srcem je popolnoma navdušil s svojim čustvenim in osebnim nastopom in od zvezdniške žirije dobil štiri krat ja.

Sledil je nastop acapella zboraLetim, ki ga sestavljajo simpatične Gorenjke. Odpele so venček pesmi in dobile štiri krat ja in uvrstitev na naslednji krog. Za njimi pa je na oder prišel "žongler z besedami", ki sliši na ime Ževža. 27-letni ljubljanski raper je svojo življenjsko zgodbo povedal v rimah in za to dobil stoječe ovacije vseh v dvorani, žirija pa mu je namenila štiri krat ja.

Seveda so na oder stopili tudi tekmovalci, ki s svojim talentom niso prepričali žirije, zatoJosip Majcenovič, Nadja Srečna Srečna nista dobila priložnosti za naslednji krog, medtem ko sta glasbenik Alen Robnik in 33-letna zvočna inžinirka Nataša Mušević, ki je po DJ karieri začela pevsko, dobila tri krat ja in uvrstitev v naslednji krog.

Oder ljubljanske opere sta dramatično zavzela tudi akrobata Flipping Art. Flipping Art, ki sta pred dvema letoma že preizkusila srečo v šovu talentov, a jima ni uspelo. Tokrat pa sta s svojo točko prepričala vse in za svoj vratolomni nastop dobila štiri krat ja. "Vidva nista normalna! V napetosti sta nas držala od začetka do konca," je povedala Ana, Lado pa je dodal, da sta akrobata dokaz, kaj pomeni dve leti vztrajanja in treningov.

Sledil je nastop čustvenega očeta, Primoža Križaja, ki je nastop posvetil sinu. "Glasba je moja strast in moje veselje, moje poslanstvo pa je biti oče in mož, kar mi pomeni največ v življenju," je pred nastopom povedal 28-letni Primož iz Borovnice, ki je zapel avtorsko pesem in navdušil ter dobil uvrstitev v naslednji krog.

Oče in hčerka, Anže in Ronja Štrukelj Kreč, ki sta plezala po trakovih in izvajala vratolomne točke. "Gre za družinsko tradicijo, ki bi jo rada delila z ostalimi," je povedala najstnica Ronja, ki je dokazala, da je njun nastop zelo drugačen in nekaj posebnega. S svojim talentom sta Ronja in Anže, dokazala, da sta nekaj več, zato jima jeAna Klašnja namenila četrti zlati gumb, jih zasula z zlatimi lističi in jih poslala naravnost v polfinale.

Naslednja se je predstavila pevka Veronika Steiner, ki živi in študira glasbo v Stockholmu in je samo za to priložnost priletela v Slovenijo, Marjetka pa jo je označila kot veliko odkritje letošnjih talentov. Zapela je pesemWho's loving you od Jackson 5 in na noge dvignila vse gledalce in zvezdniško žirijo, ki ji je podelila štiri krat ja, Veroniko pa pripravila do solz sreče in nepopisnega veselja.

Za konec pa se je gledalcem in žiriji predstavil še pevec Toni, ki sliši na imeionT, prihaja pa iz španske Mallorce. Zaljubljen je v Slovenko Mašo in prav ona ga je prijavila v šov talentov. Kot glasovni imitator je zapel venček svetovnih uspešnic, pri tem pa spreminjal glasove, od Tine Turner do Grege Skočirja iz Big Foot Mame do imitiranje Marjetke in evrovizijskega nastopa Maraaye. Karizmatični Španec, ki ga je na odru presenetila tudi njegova draga Maša, je dobil štiri krat ja in stoječe ovacije. Več utrinkov v priloženi fotogaleriji.

