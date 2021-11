Vrnitev Polesa, pripravljeni talenti in šest mini spektaklov

Bo pa v nocojšnji polfinalni oddaji voditeljske niti iz rok Aleša Novaka prevzel ozdravljeni Peter Poles, ki je že komaj čakal, da se vrne v družbo sovoditelja Saša Stareta in zvezdniške žirije. "Polfinalne oddaje so dodelane do potankosti. Na nastope se naši talenti pripravljajo več tednov, z njimi pa tudi številčna ekipa, ki poskrbi, da vse izgleda resnično pravljično in spektakularno. Zame je vsak polfinale nabit s čustvi, poln vznemirjenja in navdušenja. Vsem tekmovalcem polagam na srce, naj dihajo in uživajo v vsakem trenutku. Predvsem pa naj ne mislijo, kaj bo, če jim ne bo uspelo, ampak raje kaj bo, če jim uspe," je povedala Ana, Marjetka pa je dodala: "Jaz se vsakega polfinala veselim, ker me vedno znova zanima, kaj lahko pokažejo vsi, ki jim je uspel preboj do sem. Kdo lahko preseneti, kakšne točke bodo naredili in katera dva nova finalista bomo dobili. Vsem polfinalistom sporočam: To so vaše tri minute, uživajte na največjem odru te jeseni!"