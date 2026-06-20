Vsestranski Lado Bizovičar: od pevca in plesalca do komika in žiranta

Ko je Lado Bizovičar začenjal svojo kariero kot pevec fantovskih skupin G.R.O.M. in O.S.T., si verjetno ni predstavljal, da ga bosta prav pevski in plesni talent spremljala celotno življenje. Njegovi glasbeni začetki segajo v leto 2001, a v resnici je Lado človek, ki se le redko ozira nazaj, saj vedno raje gleda naprej.

Lado Bizovičar je svojo kariero začel kot pevec v fantovskih skupinah. FOTO: Primož Dolničar; Primož Klavs

Skozi leta vztrajanja na slovenski zabavni sceni je dokazal, da ni le pevec in plesalec, kot je delovalo na začetku, temveč vsestranski ustvarjalec. Da ima smisel za zabavo, nos za hece in izjemen občutek za imitacijo, je dokazal leta 2007, ko sta s kolegom Jurijem Zrnecem začela z oddajo As ti tud not padu? Prav ta oddaja je poskrbela, da je Lado postal znan širšemu slovenskemu občinstvu.

Lado Bizovičar kot voditelj šova Na žaru FOTO: POP TV

In od takrat naprej vsak ve, kdo je zabavni Bizovičar, ki brez dlake na jeziku vsakomur pove, kaj si misli. A seveda na njegov zabaven način. To z velikim veseljem počne tudi na odru. Po številnih voditeljskih izkušnjah na televiziji, že od leta 2014 navdušuje tudi kot komik in s svojimi šalami zabava občinstvo. Je pa tudi mojster žara, saj je prav on tisti, ki je na vročem stolu oddaje Na žaru 'spekel' že številne znane Slovence, nazadnje Modrijane in Petra Prevca.

Kot sodnik je sodeloval v šovu Zvezde plešejo, kjer je pokazal tudi svoj plesni talent. FOTO: Miro Majcen

Četudi se ne mara preveč ozirati nazaj na začetke svoje kariere, je pred leti kot sodnik v šovu Zvezde plešejo dokazal, da še vedno obvlada plesne gibe, pevski talent pa vedno znova obnavlja na odru ali v oddajah. Njegovi pevski vložki so praktično del njegove komunikacije.

Leta 2024 je poskrbel za glasbeno-komični spektakel Slovenska muska v Stožicah. FOTO: Jani Ugrin

Kot vsestranski ustvarjalec se je že večkrat dokazal tudi kot igralec. Nastopil je v dveh mladinskih filmih Košarkar naj bo in Košarkar naj bo 2 ter televizijski seriji, svoj igralski talent pa je pokazal tudi na odrskih deskah. Nastopal je v priljubljenih komedijah, kot sta Fotr in 5moških.com, ter ustvaril uspešne monokomedije, med njimi Slovenska muska od A do Ž. Leta 2024 je poskrbel za glasbeno-komični spektakel Slovenska muska v Stožicah, na katerem je združil številne slovenske glasbenike, komike in druge goste.

Lado Bizovičar ostaja stalni član žirije Slovenija ima talent. FOTO: POP TV