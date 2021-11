Vstopnici za finale sta dobila Marko Stanković in Maša Ferme

Druga polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je postregla z odličnimi talenti, fenomenalnimi točkami in novimi presenečenji. V finalno oddajo pa se je uspelo uvrstiti glasbeniku in mojstrici vrtenja obroča.

Tako kot prva je tudi druga polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent poleg voditelja Saša Stareta imela "nadomestenega sovoditelja" Aleša Novaka, saj si je Peter Poles zaradi samoizolacije oddajo spet ogledal iz domačega kavča. Se je pa zato zvezdniški žiriji to nedeljo ponovno pridružila Marjetka Vovk, ki so jo Ana Klašnja, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar prejšnji teden zaradi samoizolacije že pošteno pogrešali.

Prva je na polfinalni oder stopila ženska pevska skupina Ain't Harmony, ki je na avdicijskem nastopu popolnoma navdušila žirijo in gledalce. Pevke Anja, Nika, Nika in Špela so za polfinalno oddajo pripravile presenečenje in poleg odpete pesmi Ain't No Other Man postregle tudi z zanimivo plesno koreografijo.

"Vau dekleta, kaj pa je to za ena preobrazba!? To je bilo nekaj perfektnega. Vse čestitke," je komentirala Marjetka, Ana pa dodala: "Če se najdejo štiri tako talentirana dekleta, ne more biti slab nastop. Bravo punce." Naslednji je komentiral Lado: "Točka je fajn, vaše ime pa napačno. Tole je bila zelo dobra harmonija, vaše ime pa pravi, da je ni. (smeh) Super otvoritvena točka in verjamem, da boste še daleč prišle." Oceno je podal tudi Branko: "Kakšna preobrazba iz punc v zrele dame... Pokazale ste neverjetno harmoničnost, tole je bil odličen nastop."

icon-expand Lado je pripomnil, da ime Ain't Harmony ni pravilno, saj so bile pevke preveč usklajene. FOTO: Damjan Žibert

Druga je na odru zasijala mojstrica obroča Maša Ferme, ki je po začetni tremi na avdicijskem nastopu tokrat v polfinalu postregla s popolnim nastopom. "Meni je bilo to noro dobro. Ta točka je zrela za Ibizo od 2h do 6h zjutraj. (smeh) Krasna točka, kako je to lepo in graciozno. Čestitam ti, da si šla tudi čez svojo tremo iz avdicije," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Maša, jaz bi ti rada povedala, da sem opazila malo tvoje nesigurnosti v prvem delu, pa si to premagala in navdušila. Vedno si zaupaj, ker si čudovita in obvladaš." Oceno je podala tudi Marjetka: "Bila si samozavestna, čarobna, pomirjena in si uživala v svojem nastopu. Mislim, da si velika inspiracija za veliko malih punčk, ki bodo želele vrteti obroče kot ti." Kot zadnji je komentiral Branko: "Že na avdiciji smo vedeli, da je Maša naša, zdaj pa naj še gledalci povedo, če je tudi njihova."

icon-expand Maša Ferme je kljub nesigurnosti izvedla zelo zahtevne trike. FOTO: Damjan Žibert

Tretja je na oder Talentov stopila dobitnica Brankovega zlatega gumba, kraljica probleke Jenna D, ki je v avdicijskem nastopu osvojila srca širne Slovenije. Jenna D je v polfinalu zapela in zaplesala na pesem Lize Minelli New York, New York ter postregla z ekstravagantno kabarejsko točko kot se šika. "Draga moja, jaz ne vem, kako te ljudje čutijo doma, ampak jaz te čutim iskreno in sem uživala v tvojem šovu. Nadgradnja iz avdicije je očitna, tole pa je bil res vrhusnki šov," je povedala Ana, Lado pa dodal: "Slovenijo danes razkraja veliko enih drugih Ladotov in Janezov. Tole je bila zelo zabavna točka in ti čestitam." Oceno je podala tudi Marjetka: "Prinesla si pravi šov, pravi kabaret moment in si zadela bistvo "drag" kulture. Će je dober šov, je treba uživati in jaz danes sem." Zadnji je komentiral "zlati" Branko: "Moje zlate besede... Jenna D, tole je neverjetna preobrazba od prejšnjič. Moja pričakovanja si dosegla, torej cirkus in šov ter s tem opravičila moja pričakovanja. Bravo."

icon-expand Jenna D je dosegla vsa pričakovanja zlatega Branka. FOTO: Damjan Žibert

Naslednja se je na odru Talentov predstavila mlada pevka Lara Žgajnar, ki je v drugem polfinalnem večeru nastopila namesto plesne skupine MisFits, ki zaradi okužbe med plesalci ni nastopila. Lara je zapela čutno, pravljično in zelo zahtevno pesem, s katero je navdušila. "Poklon in čestitke, to je bilo zelo lepo in gledalci morda ne vedo, da je to zelo težka pesem. Pevsko dovršeno, bila si odlična," je povedala Marjetka, Lado pa dodal: "To je bil zelo verjetno zmagovalni nastop te sezone. 18 let stara pevka, ki je dokazala, kaj se da narediti z glasom, z mikrofonom in vdihom. Zmagovalno!" Oceno je podal tudi Branko: "Jaz sem v tem trenutku najbolj vesel žirant. Na avdiciji sem slišal tvoj glas, danes pa sem slišal tebe, tvoje srce, dušo in značaj. Bravo." Zadnja je komentirala Ana: "Jaz bom pa za konec samo rekla, da je bil to za 18-letnico pravi zvezdniški nastop. Vrhunsko. Čestitke."

icon-expand Lara Žgajnar je očarala strogega Branka, ki je dejal, da je zaradi tega najbolj vesel žirant. FOTO: Damjan Žibert

Na odru je svoj glasbeni talent ponovno pokazala violinistka Maša Golob, ki je že v avdicijski oddaji navdušila z igranjem na električno violino. Če je na avdiciji zaigrala pesmi Skyfall in Storm, je v polfinalu zaigrala filmski soundtrack Pirati s Karibov, celoten nastop, poln vrtovglavih akrobacij med igranjem violine, pa je bil pravi spektakel in paša za oči in ušesa. "Najbrž je gledalcem težko razumeti, kako težko je igrati violino v toliko različnih položajih. To je bila kamasutra za violino. (smeh) Zanimiva točka, nesporno si odlična violinistka, ki obvlada tudi akrobatiko," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Jaz sem tako močno uživala. Perfektno obvladaš svoj inštrument, videlo se ti je pa tudi na obrazu, kaj nam igraš. Fenomenalen nastop." Oceno je podal tudi Branko: "Upam, da te ne bodo kakšni pirati ugrabili, ker moraš še veliko nastopov servirati Sloveniji." Zadnja je komentirala Marjetka: "Se strinjam z vsem kar so povedati moji sožirantje, ni pa vseeno, kdo drži violino. Ti izžarevaš tisti X faktor in daješ tej točki piko na i."

icon-expand Maša je poskrbela za filmsko atmosfero in šovu dala piko na i. FOTO: Damjan Žibert

Kot zadnji se je predstavil glasbenik Marko Stanković, ki je na avdiciji navdušil s kitaro in pesmijo Purple Rain, v polfinalnem nastopu pa je kitaro pustil doma in vse stavil na svoj glas in stas. Marko je zapel čutno pesem Michaela Jacksona Man in The Mirror in popolnoma omrežil vse s svojo energijo, prezenco in nastopom. "Jaz moram priznat, da sem presenečen. Če je bila tvoja avdicijska točka originalna, sem danes presenečen nad izborom pesmi in nastopa. Več sem dobil kralja popa, manj pa Marka, ki bi si ga želel. Ni bilo pa slabo, čestitke," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Jaz sem dobila nastop, kjer je čas obstal. Vse je bilo perfektno, ti si performer in ti si nas pojedel. Tole je bilo zelo dobro." Oceno je podala tudi Marjetka: "Dragi Marko, izgledal si, kot da si sam v dnevi sobi in imaš svoj žur. Kako si lahko tako sproščen na odru, tega ne morem verjeti... Tako si se predal pesmi, dokazal, da si vokalist in pol, pravi performer in imaš vse, kar rabijo velike zvezde." Zadnji je oceno podal Branko: "Velike zvezde imajo predvsem šarm in ti ga imaš ogromno. Tole je bilo fenomenalno in si absolutno zaslužiš finale."

icon-expand Samozavest Marka Stankovića je navdušila profesionalno Marjetko. FOTO: Damjan Žibert

Po napetem glasovanju gledalcev je prišel trenutek resnice, ko so razglasili rezultate drugega polfinala. Dva izmed šesti talentov drugega polfinalnega večera, ki sta dobila vstopnici za veliki finale, sta Marko Stanković in Maša Ferme, ki sta takoj po koncu oddaje presrečna povedala: "Hvala, Slovenija za glasove! Se vidimo v finalu, ne bova vas razočarala."



