Vstopnico za finale sta dobila Lara in Jaša

Četrta polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent je spet postregla s pestro paleto nastopov, ki so jemali dih. Sedem talentiranih polfinalistov je postreglo z energijo in željo po finalem nastopu, a sta vstopnico za finale dobila le dva.

Lado Bizovičar, Marjetka Vovk, Ana Klašnja in Branko Čakarmiš FOTO: Miro Majcen

Tudi tokrat sta polfinalno oddajo v svojem zabavnem stilu odprla voditeljaDomen Valič inSašo Stare, za smeh pa je spet poskrbel tudi zvezdniški žirant Lado Bizovičar, ki je spet navdušil z novo pričesko, tokrat z moško figo v stilu samurajev, za kar sam pravi, da je trendovska frizura, v šali pa se je opisal, da je videti kot Conchita Wurst z mačkom. Še posebej na trnih je bil tudi strogi žirantBranko Čakarmiš, saj je nocoj nastopil njegov zlati gumb Jaša Šaban. "Jaša je v Talente prišel zato, ker nosi glasbo v srcu. V polfinalu naj sledi svoji intuiciji. In gledalci bodo nagradili njegovo strast," je pred začetkom oddaje povedal Branko in zaželel srečo vsem polfinalistom. V vseh polfinalnih oddajah finaliste določijo gledalci. Tisti talent, ki dobi največ glasov gledalcev, gre naravnost v finale, med drugim in tretjim mestom pa na koncu odloča žirija, ki med dvema talentoma izbere drugega finalista. UNITY CREW V četrti polfinalni oddaji so oder talentov krstili plesalci, ki slišijo na ime Unity Crew. S svojo energijo in talentom so dokazali, da resnično obvladajo akrobacije in ples, čeprav brez poškodb pri njih ne gre. Unity Crew, ki so stari med 15 in 25 let in delujejo brez vodje, so tokrat navdušili s polfinalno točko, za katero so trenirali vsak dan. "Toliko enega testosterona na kupu. The best. Zgledali ste wow, kot grupa petelinov, ki se mečejo ven z akrobacijami. Upam, da so ljudje videli te težke akrobacije. Zelo dobro," je povedal Lado, Ana pa dodala: "Vi ste akrobatska in plesna skupina. Vsak je izjemen plesalec in kot skupina ste pokazali, da ste enotni. Vaš trud je poplačan danes. Bravo!" Tudi Marjetka je opazila napredek: "Iz avdicije do danes ste zelo napredovali. Zelo so mi všeč tudi vaši obrazi, ki kar izžarevajo enotnost in prijateljstvo. Čestitke." Svojo oceno pa je podal tudi Branko: "Pokazali ste vse, lepo ste tudi oblečeni in upam, da bodo gledalci glasovali za vas. Bravo."

Unity Crew FOTO: Miro Majcen

DOMINIK & MARKO ACOUSTIC Glasbeni dvojec, ki ga sestavljata Dominikin Marko, zase pravita, da sta sta velika romantika, ki bi rada uresničila sanje o glasbeni karieri. Njuna zgodba je precej posrečena in nenavadna, saj sta začela nastopati brez ene same vaje. Hrvat in Slovenec sta v polfinalu ob spremljavi kitare in klavirja zapela čutno ljubezensko pesem. "Jaz sem kar malo presenečena, več energije sta dala od sebe kot na avdiciji. Sta odlična glasbenika, en obvlada klavir, drugi kitaro, kar smo videli, edino pri vokalu je malo zmanjkalo, ampak še vedno super nastop," je povedala Marjetka, Lado pa dodal: "To je bil lepo narejen komad. Ni nujno, da na odru vse šprica, da je komad dober. To je bil žanrsko perfektn komad. Zelo lepo." Glasbeni duo je prepričal Ano Klašnja: "Mislila sem, da sta zelo linearna glasbenika, ampak sta danes pokazala, da nista. Pokazala sta, da sta povezana in zato čestitke za nastop." Branko pa se je pri svoji oceni malo pošalil na račun njunih narodnosti. "Ja, res sta bila zelo povezana, kot predsednika Kolinda in Borut. Sem pričakoval hrvaški komad, ampak je bilo ok tudi tako. Čestitke."

Dominik & Marko Acoustic FOTO: Miro Majcen

ŽEVŽA Oder talentov je naslednji zavzel mladi raper z govorno napako in poslanstvom pomagati vsem, ki so socialno ogroženi. Matevž Andročec – Ževža je dokaz, da se da uspeti, če si zvest sam sebi in se ne obremenjuješ s tem kaj si drugi mislijo. V polfinalu je simpatičen Ževža nastopil z avtorsko rap pesmijo, ki jo je posvetil svoji pokojni babici, ki mi je bila kot druga mama. "To je bil popoln nastop s popolnim komadom. Imaš sporočilno moč in to je zelo velik dar. Čestitke," je povedal Branko, Marjetka pa dodala: "Ževža, všeč mi je vse na tebi. Si dober raper, imaš dobro glasbo in dober rap, najbolj pa mi je všeč tvoja osebnost. Si kot sonce, ki nam polepša večer in si res perfekten. Bravo." Ževžo je pohvalila tudi Ana: "Bil si izreden in upam, da ti bo uspelo na glasbeni poti. Si dokazal, da z močno voljo nič ni nemogoče. Čestitke." Lado pa je komentiral na svoj zabaven način: "Veliko je plehkih sporočil v obliki magnetkov na hladilniku, potem pa prideš ti in ta ista sporočila ponudiš s srcem in ti verjamemo. Čestitke."

Ževža FOTO: Miro Majcen

MANU NONKOVIĆ Na odru je zasijala tudi 12-letna plesalka Manu Nonković, ki pleše moderni izrazni ples zaplesala moderni izrazni ples, s katerim je na avdicijskem nastopu na noge dvignila vse, razen Branka Čakarmiša, zato se je pri polfinalnem nastopu še posebej potrdila in je po nastopu postavila vprašanje: "Branko, a sem te prepričala?", Branko pa je odločno odgovoril ja! "Ti si en čudežen otrok in nesporen talent. Vse si tako zelo doživljala in to je zelo težko, tebi pa gre to odlično. Res bravo," je povedala Ana, Marjetka pa dodala: "Mogoče tvojega plesa ne razumejo vsi, ampak ti si se pri teh letih tako zelo sposobna vživeti v točko in pokazati čustva, noro. Krasna si in te občudujem!" Branko je še dodal: "Jaz občudujem tvoj pogum, saj si izbrala težko pot, da prepričaš gledalce, ampak to je tvoja pot. Tvoji vrstniki nimajo izraza o ničemer še v življenju, ti pa veš vse. Prišla boš še zelo daleč. Čestitke." Zabavni Lado pa je komentiral: "To je bil najbolj čuden nastop doslej. Imamo pevke, plesalce, itd., ti pa si postregla z nečim sodobnim. Pokazala si svoj talent in vem, da boš še uspela v življenu ter boš plesala z najboljšimi. Hvala, ker si pokazala drugačnost in to smo dobili od tako mlade junakinje kot si ti."

Manu Nonković FOTO: Miro Majcen

LARA KRAMBERGER Na oder talentov je stopila tudi 15-letna pevkaLara Kramberger iz Cerkvenjaka pri Lenartu, ki poje že od malih nog, za kar sta kriva dedek in babica, ki jima je tudi posvetila avdicijski nastop. Za polfinalno oddajo se je dobro pripravila in tudi navdušila s pesmijo Rockabye. "Lahko si predstavljam, kako težek je ta oder za 15-letnico. Dobro si opravila z nastopom, leta ti bodo dala še dodatne izkušnje, ampak si bila dobra." je povedala Marjetka, Lado pa v svojem stilu dodal: "Kakšen začetek... kariere! Ker kariero boš imela lepo, o tem ni dvoma. Točni toni, dobra interpretacija. Mega si bila. Jaz sem šokiran in navdušen." Ana je podala svojo oceno: "Zadnjič si bila lirična, danes pa nagajiva. Čist glas, vse je bilo popolno. Prišla si in si osvojila oder." Komentar je kot zadnji podal Branko: "Jaz se strinjam z Ladom, včeraj si bila še v svoji sobi, danes na našem odru, vprašanje pa je, ali boš tudi v finalu? Čestitke."

Lara Kramberger FOTO: Miro Majcen

JAŠA ŠABAN Talentiran glasbenik je že avdicijskem nastopu dokazal, da v srcu nosi glasbo, s čimer je prepričal žiranta Branka Čakarmiša, ki mu je podelil zlati gumb. Jaša, ki si sicer kruh služi v pekarni, je zadnje tedne vso energijo usmerjal v polfinalni nastop, kjer je navdušil s pesmijoLady Gaga You & I. Njegova velika želja pa je pisanje svoje avtorske glasbe. "Pri tebi se vidi, da veš kaj delaš in to delaš zelo dobro. Vse štima, vsi zvoki so super. Branko čestitam, zelo dober zlati gumb," je povedala Ana, Marjetka pa dodala: "Ta tvoj glas, to je noro! Če bi jaz bila na tvojem mestu, dam jutri odpoved, ker to je to kar ti si. Nehaj pečt žemljice, škoda te je za v pekarno. Super si bil!" Lado je ocenil: "Lepo je videti, da imamo doma vzgojene rock glasove, ki vejo, kaj delajo. Vesel sem, da sem te danes gledal in slišal. Bravo." Na Jašo pa je bil ponosen tudi Branko: "Jaša, ti imaš božji dar in ti si danes svoj glas izkoristil. Očaral si nas z nastopom. Jaz te bom podpiral tudi, če ti gledalci danes ne namenijo finala.''

Jaša Šaban FOTO: Miro Majcen

FLIPPING ART Kot zadnja sta nastopila TiminLuka, akrobatski duo, ki so ga žiranti označili za prava "akcijska junaka". Pred dvema letoma sta že preizkusila srečo v šovu talentov, a jima ni uspelo. Letos pa sta prepričala vse in sta pripravljena zavzeti Slovenijo. V polfinalnem nastopu sta dala vse od sebe, saj sta presegla meje svojih zmožnosti in dobila stoječe ovacije. Kot sta povedala, je Luka na generalki dobil hudo poškodbo, zato je nastopil s povito nogo in protibolečinsko tableto. "Imeli smo veliko akrobatov, ampak ne spomnim se, da bi sinhrono skoraj doživel infarkt skupaj z Brankotom. To mi veliko pomeni," je povedal Lado, Branko pa dodal: "Vidva res verjameta, da lahko letita. Gledalci se strinjajo, da sta nora in predrzna, gledalke pa, da sta lepa in predrzna. Čestitke." Marjetka je bila navdušena: "Gledaš vajino točko in te je strah, ampak ko zvozita točko, si oddahneš in aplavdiraš. Strašljivo in fascinantno. Bravo!" Svojo oceno je na koncu podala še Ana: "Vidva nista normalna! Vse je štimalo pri vama. Od akrobacij do sinhronosti, postala pa sta tudi bolj elegantna. To je točka za finalni oder. Bravo."

Flipping art FOTO: Miro Majcen

V četrti polfinalni oddaji šova Slovenija ima talent je po talentiranih nastopih le dvema uspelo dobiti vstopnico za finale. Gledalci so s telefonskim glasovanjem največ glasov nameniliLari Kramberger. Žirija pa je izbirala med drugim in tretjim mestom, med Flipping Art in Jašo Šabanom. Ker so bili izenačeni je odločal glas ljudstva, ki je finale namenil Jaši Šabanu.

Jaša Šaban in Lara Kramberger sta dobila vstopnico za finale. FOTO: Miro Majcen

Več utrinkov iz oddaje v priloženi fotogaleriji.

FOTO: Miro Majcen