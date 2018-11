'Z mamo sva kot kakšni najstnici'

Eva Okorn, 18-letna trebušna plesalka, je že v oddaji Slovenija ima talent povedala, da ji je to zvrst plesa predstavila mama. "Mami je trenirala tri leta. Enkrat me je povabila, če grem z njo na trening, in ples mi je postal všeč. Skupaj sva trenirali eno leto. Ker je bilo to bolj na amaterski ravni, sva se dogovorili, da grem v Ljubljano k priznani plesalki Alji Shaar. Ker so bili moji in njeni treningi na isti dan, je mami prenehala z orientalskim plesom. K omenjeni učiteljici hodim že četrto leto," je za 24ur.com povedala rjavolaska.