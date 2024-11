Z ulic na veliki oder Talentov: 2brothers prinašata nekaj za vse generacije

Ime 2BROTHERS , ki več kot jasno izpostavlja njuno vez, sta izbrala po letu dni skupnih nastopov. Tine in Rok nimata določenega urnika za vaje, saj redno in veliko nastopata na ulicah in po lokalih. "Vadiva tako le, ko se učiva nov material ali ko se pripravljava na nekaj posebnega," pravita. V skupini je vodja Tine, predvsem pri sprejemanju odločitev in organizaciji, Rok pa veliko prispeva pri reševanju tehničnih problemov. "Oba imava besedo pri kreativnih aspektih najinega dela," še dodajata. Medtem ko je Tine glavni kitarist in pevec dueta, Rok s svojimi orglicami in tamburinom skrbi za raznolikost njune glasbe.

24-letni Rok in 26-letni Tine sta svoj glasbeni duo začela graditi leta 2018, ko sta skupaj s prijateljem ustanovila akustični bend. "Z zasedbo smo sicer imeli nekaj nastopov, vendar je po približno treh letih razpadla," pojasnjuje Tine. Po razpadu benda se je Tine preselil v Ljubljano, kjer je začel peti na ulicah. "Takrat sem k igranju povabil še Roka. Izvajala sva pesmi iz prejšnjega repertoarja in nekaj novega materiala." Na ulici jima sprva ni bilo enostavno, v dveh letih pa sta pridobila dragocene izkušnje, ki so ju popeljale tudi do nastopov v lokalih in na zabavah.

Tine je diplomiran zgodovinar, trenutno zaposlen v prodajalni s telefonsko opremo, medtem ko Rok, ki je po izobrazbi mikrobiolog, trenutno študira uporabno statistiko. Kljub akademskim usmeritvam ju že od nekdaj poklicno privlači glasba. Kaj pa prosti čas? "Roka, ki je tesno vključen v skavte, navdušujejo tudi preživetje v naravi in rezbarjenje lesenih žlic, branje, šport in programiranje, medtem ko jaz zelo rad igram šah, se družim in hodim v fitnes," pripomni Tine.

Ljubitelja starejše glasbe

"V svojem igranju poudarjava energičnost, karizmo in retro stil, tako glasbe kot tudi videza," pravita brata, ki navdih najdeta v starih bluesovskih in rock'n'roll legendah, kot so Muddy Waters, Elvis, Howling Wolf, Little Walter in Little Richard. "Ker so znali res pričarati unikaten zvok," pojasnjujeta. "Inspirirajo naju tudi slovenski glasbeniki, kot so Hamo, pa tudi Kokosy in Joker out, predvsem zato, ker so pokazali, da se da narediti slovensko glasbo, ki ne samo, da je kvalitetna, ampak se te lahko tudi osebno dotakne." Roka inspirira tudi Tine, ki je zelo vztrajen in discipliniran tako v svoji obrti kot tudi v kreativnosti. Tineta pa Rok zaradi njegovega poznavanja žanra in dobrega posluha za detajle ter kreativnosti.

Svojo energičnost in retro stil glasbe, ki sta ga izpilila na ulici, želita prenesti na večje odre. Vseeno pa se zavedata, da pot do uspeha ni vedno lahka. "Začela sva dobesedno na ulici ter od tam zrasla korak po korak. Od ulice do koncertov v barih in do odra Talentov," povzemata brata, hvaležna za vso podporo, ki jima jo ves čas nudita tudi starša, ki sta jima v mladosti omogočala glasbeno izobraževanje z različnimi mentorji.