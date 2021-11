Za De Liri bo z razlogom navijal tudi Tim Kores - Kori

Mladi glasbenici Zala Kores in Julija Bratec Veleski sta se širni Sloveniji predstavili v zadnji avdicijski oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent in se tudi uvrstili v polfinale. Glasbenici se že vneto pripravljata na polfinalni nastop, ki bo spet nekaj posebnega, zanju pa bo še posebej navijal priljubljeni voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori. Znani Mariborčan je namreč Zalin brat in Julijin fant. "Normalno, da sem bil zelo vesel njune uvrstitve v polfinale, saj obema privoščim, da jima uspe. Obe sta super punci, obe zelo talentirani, zato si želim, da uspeta v tem, kar najraje počneta, in ju 100-odstotno podpiram. Čeprav ničesar ne skrivam, nočem, da ima moje ime kakršen koli vpliv na njuno kariero, vsak se mora sam dokazati, pa če je njihov foter predsednik Amerike (smeh). Zala in Julija se poznata že od mladih nog, veliko sta se družili, vedno sta se razumeli in obe sta super punci, za moje pojme bistveno pogumnejši, zrelejši, samozavestnejši in iskrenejši, kot sem bil sam na začetku svoje kariere. Če jima lahko pomagam s kakšnim nasvetom, tudi pomagam, čeprav jima grem prej na živce, če zraven preveč pametujem. Zato je prav, da sami pokažeta, kaj zmoreta. Vsak je sam svojega uspeha kovač," nam je zaupal Kori.