Za finale pripravljata točko na v Sloveniji še ne videnem rekvizitu

Komaj 10- in 12-letni artistki Ajda in Valentina sta na avdicijski oddaji z nastopom na obročih tako močno prevzeli žiranta Lada Bizovičarja, da ju je nagradil z zlatim gumbom in ju poslal neposredno v polfinale. Lado pa ni edini, ki sta se ga dotaknili z nastopom – prepričali sta tudi občinstvo in tako prispeli vse do finala. Pred nastopom na velikem odru smo poklepetali z njuno trenerko Lariso Levac.

"Valentina in Ajda zelo zavzeto in predano trenirata skoraj vsak dan," je zaupala Larisa Levac, trenerka mladih artistk Cirkus Star. "V resnici se po polfinalu njuno življenje večinoma vrti okoli priprav na veliki finale." Kot je pojasnila, sta že za avdicijski in polfinalni nastop punci trenirali v povprečju šestkrat na teden. "Njun trening vključuje vaje za moč, vaje za raztezanje in učenje novih veščin na rekvizitu, vse skupaj približno tri ure dnevno."

icon-expand Cirkus Star FOTO: POP TV

Za nastopi Ajde in Valentine stoji že več let trdega dela in treningov. "Punci trenirata od malih nog. Valentina je začela med tretjim in četrtim letom s treningom klasičnega baleta, ki ga je nadaljevala do devetega leta, ob tem je trenirala borilne veščine in gimnastiko," je njeno pot opisala Larisa. Od ranih let trenira tudi Ajda. "Podobno je tudi Ajda že od malih nog trenirala jazz balet, hip hop in borilne veščine. Vse to sta združili in nadgradili v njuno strast, trening zračne akrobatike."

Na velikem finalnem odru bosta dekleti pokazali nekaj popolnoma novega, drugačnega. "Pripravili sta nov lik, ki ga še niste videli. Delali bosta na novem rekvizitu, ki ga Slovenija še nikoli ni videla. Njun izraz bo tokrat čutnejši," je še napovedala Larisa in tako razkrila nekaj – pa hkrati ne preveč. Priprave na nastope, kakršni so v oddaji Slovenija ima talent, pa niso le fizično naporni – tudi organizacijsko predstavljajo zajeten zalogaj, saj dekleti potrebujeta za izvajanje elementov prostor z dovolj visokim stropom. In kako jima uspeva? "Studio je dovolj velik za običajne treninge, vendar je za razvijanje zračnih disciplin, ki jih Valentina in Ajda izvajata, potreben dovolj visok strop. To rešujemo z začasnim najemom druge dvorane v Kulturnem domu Dekani, ki le deloma omogoča ustrezen trening, in s treningi v studiu na POP TV," je pojasnila njuna trenerka.

Valentina in Ajda se, kot še dodaja Larisa, v celi zgodbi talentov veliko zabavata. "Doživljata pozitivne odzive iz njune pomembne sredine in se s tem veliko ne ukvarjata. Verjameta vase in v to, kar delata. Zanimive izkušnje so, ko ju otroci oz. njihovi starši prosijo, da se z njimi fotografirata. Rade volje tudi gresta na kakšen intervju ali napišeta kakšen članek za šolski časopis." "Cirkus Star bi si zaslužil zmago, ker punci absolutno predano kažeta svoj talent in ga strastno razvijata," je prepričana Larisa. "Svoj talent želita razvijati in nadgraditi v prihodnosti. Za prihodnji razvoj je zelo pomemben nov prostor z visokim stropom, kjer bosta punci skupaj z drugimi puncami lahko trenirali in širili cirkuško umetnost v slovenskem prostoru. Zmaga nam bi vse to omogočila." Ne zamudite finalne oddaje Slovenija ima talent v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Zamujene oddaje si lahko vedno ogledate na VOYO.