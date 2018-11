Za uresničitev sanj se je odpovedala udobju Slovenije

"Sledilo je zbiranje poguma za uresničitev tihih misli, ki so bile polne strahu." 22-letnica je organizirala svoj samostojni koncert, da bi na njem predstavila avdicijski program in se kasneje podala na pot: odšla je v Milano na šolo za mjuzikal in v Amsterdam na Konservatorij za jazz. "Sprejemne izpite sem opravila na obeh šolah. Ker pa sem se v Amsterdam odpravila čisto sama in je bil to moj prvi samostojni potep, je celotna izkušnja v meni pustila poseben vtis. In tako se je zgodil Amsterdam," je povedala Tjaša za 24ur.com.

Pevka Tjaša Fajdiga je žirante na avdicijskem nastopu presenetila z močnim glasom in suverenim nastopom. Povedala je, da v Amsterdamu študira jazz petje, za naš portal pa je razkrila, kako se je odločila za ta korak v življenju in kako se je soočala z novimi izzivi.

Petje je njena največja ljubezen

"Petje me je zelo zanimalo in sem se o tem želela učiti, raziskovati. V smer jazza me je po srednji šoli spodbudila profesorica Nanča Muck, h kateri sem takrat hodila na ure petja. In čeprav se v zadnjih dveh letih v meni prebuja veliko zanimanje za mjuzikal, imam jazz glasbo še vedno zelo rada in ima ta pri meni posebno mesto."Dodaja, da jazz scena v Sloveniji po njenem mnenju raste in da imamo v naši mali državici veliko dobrih jazz glasbenikov, ki so se izpopolnili v tujini. Poudarja pa, da je treba to znanje znati dobro izkoristiti.

Navdušena nad akrobati in plesalci

Vprašali smo jo, za koga navija med sedmimi polfinalisti v prvi polfinalni oddaji, v kateri bo nastopala tudi sama. Brez obotavljanja je povedala, da med prvo sedmerico navija za Dunking Devils Akademijo: "Vsi štirje delujejo tako pogumno in skačejo naokrog po zraku, kot da jih ni čisto nič strah. Svet akrobatike se mi zdi izjemno zanimiv, mogoče toliko bolj, ker bi sama potrebovala ogromno poguma za izvedbo enega samega prevala na odru. Všeč mi je tudi njihova teatralna stran točke."

In njen favorit med vsemi 35 polfinalisti? Tu pa so Tjašino lovoriko dobili Spectrum Is Art, za katere pravi, da se ji zdijo zelo unikatna plesna skupina: "Pisana, simpatična, mladinska druščina! Imajo vse: usklajenost, zgodbo in karizmo! S svojo odersko prezenco ter unikatno predstavitvijo je na njihov avdicijski nastop preprosto nemogoče pozabiti."