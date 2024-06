Začele so se avdicije za jubilejno sezono šova Slovenija ima talent

Uvodne avdicijske oddaje sezone so nekaj posebnega tudi za izkušene žirante: ga pritisniti že tako hitro ali čakati - zlati gumb namreč. "Mogoče v prvih avdicijah se malo šparaš in čakaš, ker ne veš, kaj bo še prišlo. Moram priznati, da me je včeraj ena točka čisto sesula in sem bila zelo pretresena, ampak je bila ena prvih točk in nisem mogla, ker ne vem še, kaj je še vse pred mano. saj zdaj mi je žal," nam je zaupala Ana Klašnja.

Pa kljub temu žiranti pri pritiskanju – že prvi konec tedna – niso skoparili. "Dva zlata gumba sta padla. En je bil moj, moram priznati in zelo sem zadovoljen, da sem ga dal. Odločil sem se v zadnji sekundi," nam je zaupal Andrej Škufca.

Zato tudi odzivi občinstva ne presenečajo. "Prvič sva tukaj in sva to gledala. Odlično, res. Super. Trajalo je, ampak konec koncev vredno ogleda," je po ogledu avdicijske oddaje povedal eden od gledalcev, gledalka pa je razkrila, da je najbolj ploskala pri plesnih in pevskih točkah.

Če ste zvesti gledalci šova in vas zaloga talentov, ki so v Sloveniji po devetih uspešnih sezonah še neodkriti, kakorkoli skrbi - žiranti zagotavljajo: "Spraševala sem se, če lahko še kaj najdemo, kaj nas lahko še preseneti in ta oddaja vedno znova dokazuje, da je še veliko stvari, ki nas še vedno vržejo na rit, nas nasmejejo ali se ob njih razjočemo," je povedala Klašnja, Škufca pa je dodal: "Očitno v Sloveniji ne primanjkuje talentov in vsakič znova sem v bistvu presenečen, da jih še najdemo."

"Talenta je veliko-ga je bilo in še ga bo," pa se strinja tudi oboževalec, ki se je udeležil avdicijske oddaje.

Vikend pred nami ponuja novo priložnost, da to na avdicijskih oddajah preverite tudi sami. Prijave najdete na naši spletni strani, zadnji avdicijska sobota pa se bo odvila tik pred začetkom šolskih počitnic. Še namig za starše tistih ta pridnih šolarjev: avdicijske oddaje desete sezone si lahko v živo ogledajo gledalci od desetega leta dalje.