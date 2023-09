PADEL JE PRVI ZLATI GUMB!

"Dragi Ahmed, zame je bil to eden najbolj čustvenih nastopov, ki sem jih videla na tem odru. V našo državo si prišel z željo po boljšem življenju, po novem življenju, po doseganju novih ciljev in uresničevanju svojih sanj. Dotaknil si se me res, res, res globoko in zato bom naredila to," je povedala Ana in prvič letos pritisnila na zlati gumb.