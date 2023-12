Začel se je težko pričakovani finale šova Slovenija ima talent. V finalni oddaji se bo za lento zmagovalca in denarno nagrado potegovalo 10 finalistov. Kdo bo zmagovalec? Prvi sta nastopili Ajda in Valentina, ki sta žirante spravili v jok. Nato je sledil nastop Marie Sofie Tovar Brčič, ki je navdušila s pesmijo I put a spell on You pevke Annie Lennox, nato pa je bil na vrsti Ahmed Kullab, ki je s plesom predstavil svoje življenje v Sloveniji. Naslednja je na oder stopila Nina Sirk s pesmijo Janis Joplin Piece Of My Heart.

Ana: 'Zaradi vaju je bila letošnja sezona še bolj posebna' Ana je bila nad njuno točko navdušena in pohvalila ju je, da sta prav onedva zaslužna za to, da je bila letošnja sezona še bolj zabavna, družinska, skrivnostna. "Pokazala sta vse, kar znata," jima je dejal Andrej, a sta ga hitro popravila, da to ne drži. "Pri vama je vse prepleteno s čarovnijo in ljubeznijo. Svoje otroke bi želela peljati na tako predstavo," pa ju je pohvalila še Marjetka. icon-clock 21:09 Oder sta začarala Matjaž in Tina, duo Arbadakarba Zaljubljena zakonca Kekec imata en o drugem same lepe besede, trenutno pa živita svoje sanje. 'Kateri otrok si ne želi imeti klovna za očeta?' se pošali Matjaž. V finalnem nastopu sta na abstrakten način prikazala svojo pot do točke, ko lahko živita svoje sanje. Zgodbo sta obogatila s pesmijo This is me iz filma Največji šovmen, ki jo je v živo zapela Tina. icon-clock 21:03 Lado: 'Javi mi, kam moram priti na tvoj koncert' Tudi pri Nini je Ladota takoj zanimalo, kam mora priti na njen koncert. Pohvale so sledile tudi od Andreja in Ane. "Všeč mi je, da si upaš pokazati vsak svoj obraz. Všeč mi je tvoja esenca, to kar nosiš v srcu in to me vedno znova navduši," pa jo je pohvalila Marjetka. icon-clock 20:50 Oder je nato pripadel Nini Sirk 21-letnico iz Brd je s svojim polfinalnim nastopom močno navdušila tudi svoje domače, saj jo niso navajeni tako urejene. "Ponavadi je v trenerki," je razkrila njena babica, ki jo je takoj fotografirala. Zanjo so stiskali tudi pesti med finalno točko, kjer je navdušila s pesmijo Piece Of My Heart pevke Janis Joplin. icon-clock 20:44 Ana je ponovno jokala: 'Vidim, da si srečen' Ana je imela oči spet polne solz. "Zdaj te vidim, da si srečen," je čestitala plesalcu, ki mu je na avdiciji podarila zlati gumb. "Kar si naredil na tem odru, pove, da si fantastičen in dober akrobat," se je strinjal Lado, Andrej pa je pohvalil zgodbo točke, ki je bila v finalu končno pozitivna. ''Ne glede na to, kaj se ti je v življenju zgodilo, nas poskušaš razveseliti,'' je še povedala Marjetka. Ahmed se jim je lepo zahvalil za prijaznost in konstruktivne komentarje.