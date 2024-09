Manuel Perhavec je z italijanskimi ritmi navdušil občinstvo in žirante

Na odru je bil čas za zračne vragolije, za katere so poskrbeli člani ekipe Dunking Devils. V točko so vključili tudi Ano Klašnja, jo postavili na svoja ramena in če njo skočili ter zadeli zmagoslavni koš. Ana se je za žirantsko mizo vrnila z rdečo vrtnico. Z dinamično točko so dokazali, da se zgodba ekipe Dunking Devils z leti nadaljuje in da se lahko tudi nove generacije naučijo marsikaj, če se temu le posvetijo. Seveda so tudi oni šli v naslednji krog!