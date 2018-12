Zadnji finalistki sta postali Tjaša Dobravec in Veronika Steiner

V današnji, peti polfinalni oddaji Slovenija ima talent, smo dobili zadnji polfinalistki najbolj priljubljenega šova letošnje jeseni. V finale sta se uvrstili Tjaša Dobravec in Veronika Steiner.

V zadnji polfinalni oddaji 7. sezone šova Slovenija ima talent so naši žirantje Ana Klašnja, Marjetka Vovk, Lado Bizovičar in Branko Čarakarmiš odločali o usodi 7 polfinalistov. Izmed vseh nastopajočih sta najbolj navdušili Tjaša Dobravec in Veronika Steiner ter si priborili nastop v finalni oddaji, ki bo na POP TV v nedeljo, 23. decembra ob 20.00. Tretja najboljša so bila dekleta iz plesne skupine Revolution, ki pa so se morala posloviti od finala.

Zadnja polfinalna oddaja 7. sezone Slovenija ima talent FOTO: Miro Majcen

FOTO: Miro Majcen

Na odru je najprej nastopil Alen Robnik, v katerega je ob zadnjem nastopu najbolj goreče verjela Marjetka. Ker s takratno točko ni uspel prepričati ne Lada in ne strogega Branka, se je moral tokrat potruditi, da ju prepriča v nasprotno. Na odru je zapel pesem Purple Rain in zanjo požel ovacije in navdušenje žirantov. Ana je dejala: ''Moraš si začeti zaupati ... Kar tako naprej. Lahko si ponosen nase!'' Pohvale so prišle tudi s strani Lada in Branka, slednji je presenetil s pozitivnim komentarjem: ''Odličen napredek od avdicije.'' Marjetka je bila nad njegovim nastopom navdušena in je potrdila, da bi šla tudi danes, če bi bilo potrebno, zanj na kolena.

Alen Robnik FOTO: Miro Majcen

Alenovem nastopu je sledila deška plesna skupina Bastarts, ki je v svoj nastop tokrat vključila element presenečenja – dekle, ki je njihove plesne akrobacije nekoliko 'razbilo' s tehniko hip-hopa. Za tokratno plesno točko so navdih črpali iz azijske kulture in uspeli združiti tako azijsko umetnost kot tudi akrobacije in plesne korake. Prvi je njihov nastop komentiral Branko, ki je dejal: ''Veliko zgodbice za Ano ... Zopet ste v svoj nastop uspeli vključiti veliko vsega.'' Njegovemu komentarju se je pridružila Ana, ki je priznala, da je bila na začetku nekoliko zaskrbljena, da ne bo tiste prave energije, a so jo kasneje prepričali v nasprotno. ''Točka mi je bila res všeč,'' je dejala. Točka je bila všeč tudi Marjetki, nekoliko manj zadovoljen pa je bil kritični Lado, ki je dejal, da mu je nastop deloval kot ''veliko testiranja različnih trikov.''

Bastarts FOTO: Miro Majcen

Po plesni točki je na oder prišla skupina deklet - članic tega zobar je kar 23: Zbor Letim. Dekleta so zapela pesem Vse v življenju bi dal in ob petju zaigrale tudi na različne inštumente. Žirantje so pohvalili tako dekleta, kot njihovo učiteljico petja, s pozitivnim komentarjem je še posebej izstopal Branko, ki jim je namenil pohvalo: ''Lepo, uglašeno petje ... Glasovi z Gorenjske so najmočnejši.''

Zbor Letim FOTO: Miro Majcen

Po pevski točki so oder razživela dekleta iz plesne skupine Revolution, za katera sta Sašo in Domen v pretekli oddaji stisnila zlati gumb in jih poslala naravnost v polfinale. Dekleta so v svoj nastop ponovno vključila raznoliko koreografijo z različnimi plesnimi elementi, presenetila pa so tudi z osebnim pozdravom Domna in Sašota. V zmago deklet sta bila voditelja do sedaj najbolj prepričana, saj sta dejala, da so dekleta prepričala s svojo energičnostjo in močno voljo.

Revolution FOTO: Miro Majcen

Razživetim dekletom iz skupine Revolution je sledil nastop Siniša Hotka, ki je nastopil v vlogi mentalista in s svojo točko poskusil pokazati, da se v vsakem izmed nas skriva super človek. Pristopil je do žirantov in jim predstavil svojo točko. Ladota je prosil, naj si predstavlja dvomestno številko in jo zapiše na list papirja, Brankota pa je prosil, naj si predstavlja eno mesto. Pri ugibanju Ladotove številke se je zmotil za tri številke: Lado je imel na listku zapisano šteilko 24, Siniša pa je ugibal, da gre za število 27, pri Branku pa je uganil, da si je zamislil mesto Litija. Za svoj nastop je s strani žirantov prejel same pohvale. Branko mu je dejal: ''Siniša, sem brez besed.''

Siniša Hotko FOTO: Miro Majcen

Siniševi improvizacijski točki je sledil akrobatski nastopTjaše Dobravec, ki se je v preteklosti zaradi poškodb morala za nekaj časa odpovedati plesu. Tokrat je z akrobatskim gibanjem povedala novo zgodbo. Njeno točko je Ana označila kot čarobno, pohvale pa je prejela tudi s strani Marjetke, ki je dejala: ''Zame si pravo presenečenje večera.'' Pohvalam sta se pridružila tako Branko kot Lado – slednji se je tudi rahlo pošalil zaradi premikajočega droga, na katerem je Tjaša izvedla svojo točko.

Tjaša Dobravec FOTO: Miro Majcen

Po akrobatski točki gibčne Tjaše, je na oder prišla rdečelasaVeronika Steiner, ki je tokrat zapela pesem iz prejšnjega stoletja. Ta se je na koncu razvila v pravo energijsko bombo. S pesmijo Feeling Good je na oder pripeljala pravo Bondovsko sceno in z elegantnim nastopom sezula žirante."Zdaj stojiš tukaj in ti si fenomenalna. Ti si to, kar ta oddaja rabi. Ti si kot feniks, ki se je dvignil iz praha," je rekla Ana.

Veronika Steiner FOTO: Miro Majcen