Zadnji finalistki, Tatjana in Špela: Zdaj je treba izpiliti finalno točko

V petem polfinalnem večeru šova Slovenija ima talent smo dobili še zadnji dve finalistki. To sta postali harmonikarica Špela Šemrl in plesalka Tatjana Gajanović. Dekleti sta v zadnjem polfinalu navdušili in kot pravita, se bo kmalu treba začeti pripravljati na finale, ki pa bo na sporedu že čez slaba dva tedna.

icon-expand Tatjana Gajanović in Špela Šemrl FOTO: POP TV

Ko se človek v zadnjem polfinalu Slovenija ima talent uvrsti v finale, je prav poseben trenutek, pravita Tatjana Gajanović in Špela Šemrl. Komaj sta čakali, da bosta tudi oni dve lahko pokazali svoj polfinalni nastop in zdi se, kot da sta v zadnji minuti uspeli dobiti vstopnico za finale. Kakšni so občutki, ko človek sliši svoje ime in je razglašen za finalista? Takoj po snemanju oddaje sta dekleti še vedno v šoku povedali, da še ne dojemata najbolje, da sta res finalistki. "Za enkrat imam glavo še čisto prazno, čez kakšne pol ure pa bom dojela in začela kričati od navdušenja," je povedala Tatjana in dodala: "Zdaj sem še pod vtisi oddaje, ne dojemam še čisto vsega, po navadi vse to pride za mano, ampak verjamem, da se bom jutri zbudila v šoku. Neizmerno sem vesela, res!"

Špela pa je priznala, da je od adrenalina kar malce zmedena: "Noro mi je, ker je Slovenija videla moj talent in me je začutila, smo se začutili med sabo. To, da me podpirajo, to je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi." Vzdušje na polfinalnem odru opisujeta kot enkratno in pravita, da je razlika med to točko in avdicijsko v tem, da je tu malce več dogajanja na odru. "Mogoče je bila priprava malce drugačna, ampak še vseeno, ko si na odru in je občinstvo pred tabo, je noro. Ne more biti drugače. Ekipa Slovenija ima talent je res delala, da bi bila naša točka najboljša," je povedala Špela, Tatjana pa se je strinjala: "Definitivno, ko za teboj stoji ekipa, je nastop večji in boljši. Tako da definitivno se strinjam s Špelo. Občutek je nerealen, ko daješ energijo in jo dobiš nazaj. Ekipa je tu, da te podpre in res moram povedati, da je ekipa Slovenija ima talent izvrstna. Produkcija je našo točko in našo zgodbo popeljala na drugo raven. Res smo lahko samo veseli, da imamo takšno podporo s strani produkcije."

Finale je že tik pred vrati, zato morata dekleti pohiteti s pripravo na zadnji nastop. "Za finale sem približno že pripravljena. Vem, v kaj se podajam. Bo pa nekaj čisto drugačnega. Tako da se veselim ponovnega procesa priprave za novo točko. Upam, da bom občinstvu lahko dela še več in da bom spet nadgradila svoj nastop. Imam to čast, da sem edina plesalka in se zahvaljujem žirantom, da so prepoznali mojo energijo in da so mi dali priložnost, da v finalu pokažem še več," je povedala Tatjana, Špela pa: "Zdaj, ko vem, da sem v finalu, vem, da bom dva tedna vadila kot nora. Neko okvirno točko imam, a jo moram seveda še izpiliti do konca."