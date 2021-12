Zadnji polfinalisti se že ogrevajo

Tekmovalci zadnje polfinalne oddaje osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent se že ogrevajo, da bodo nocoj širni Sloveniji pokazali, ali so iz pravega testa za finale. Na odru se bodo tako zvrstili pevska skupina Muzikalci, ki negujejo ljubezen do muzikalov, pevka Nushy, ki bo spet zapela in zarapala, 13-letni David Stojanović bo zaplesal svoj talent, svoj glas pa bo uporabil tudi 15-letni pevec Martin Arbi. Na polfinalnem oder pa bosta stopila tudi dva dobitnika zlatega gumba – Žigan Krajnčan, ki bo postregel s fuzijo petja, plesa in beatboxa, in mlada pevka Ana Grdadolnik, ki je na avdicijskem nastopu s svojim glasom navdušila gledalce in tudi žirijo, še posebej Lada Bizovičarja, ki je med njenim nastopom dobesedno padel s stola.