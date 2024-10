Zakaj je Maja Keuc skoraj odpovedala nastop na Talentih?

Majo Keuc je širna Slovenija spoznala leta 2010 v prvi sezoni Slovenija ima talent, kjer je navdušila takratno žirijo (Lucienne Lončina, Brane Kastelic in Branko Čakarmiš). "Hvala bogu, da si prišla, ti si odšišala vse pevke in pevce, ki sem jih slišala danes. In res: slovenska Christina Aguilera!" ji je takrat na dušo popihala Lucienne, Branko Čakarmiš pa jo je vprašal, kje se je skrivala do sedaj. In prav Aguilera je bila poleg Anastacie Majina velika vzornica, zato je to bil še toliko večji kompliment za takrat 18-letno Majo.