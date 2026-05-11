Zakulisje, smeh in talenti: postanite del avdicijskih oddaj

Avdicije bodo potekale maja in junija, občinstvo pa bo imelo posebno priložnost videti veliko več, kot pokažejo televizijske kamere. Poleg izjemnih nastopov boste lahko doživeli tudi trenutke iz zakulisja, sproščene pogovore in zabavno zbadanje med žiranti ter nastopajočimi, hkrati pa boste od blizu spoznali, kako v resnici poteka snemanje ene najbolj priljubljenih televizijskih oddaj. Če boste imeli srečo, se boste morda lahko srečali tudi z žiranti ali voditelji in ujeli kakšno skupno fotografijo.

Prav tako boste lahko prvi videli, kako se bo ujela naša nova žirantska četvorka, ki jo sestavljajo Borut Pahor, Lado Bizovičar, Nuška Drašček in Alya. "Ta žirantska četverica bo najboljša žirija na svetu. V enem večeru bom lahko poslušal pop zvezdnico Alyo, umetnico Nuško in nekdanjega predsednika komentirati nastop ventrilokvista. Tega v tujini ne bom mogel razložiti," se veseli najizkušenejši med žiranti, Lado Bizovičar. Nuška Drašček pa dodaja: "Veselim se videti, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, in pa svojih sožirantov. Upam si trditi, da bo dinamika zanimiva."

Avdicijskih oddaj se nestrpno veselita tudi voditelja Sašo Stare in Melani Mekicar, ki je svojo pot začela prav na odru talentov. Pravi, da bo zato nastopajočim s kakšno besedo ali objemom lažje pomagala pred nastopom, saj točno ve, kako se počutijo.