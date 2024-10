Zala Trebežnik: Petje mi je pomagalo prebroditi najtežje trenutke

Zala se je na vprašanje, kje se je skrivala, šaljivo odzvala: "Še sama ne vem! Obnavljala sem si moči." (smeh) Zala priznava, da je bila pred prvim televizijskim nastopom nekoliko nervozna, a se je po ogledu svojega nastopa pomirila in bila hvaležna vsem, ki so sodelovali pri produkciji oddaje. "Moji vtisi so izredno pozitivni. Moram priznati, da me je malo skrbelo, vendar sem po ogledu bila nemudoma pomirjena." Kot je dodala, je hvaležna, da so ustvarjalci oddaje "skoz kamero uspeli ujeti, čemur so bili gledalci priče" .

Je šov Slovenija ima talent vedno bil njen cilj?

Čeprav je o nastopu v šovu v preteklosti že razmišljala, si Zala ni predstavljala, kako globoko bo ta izkušnja vplivala nanjo. "Ja. Misel, da bi se kdaj prej prijavila na Slovenija ima talent, mi je seveda kar nekajkrat padla na pamet, vendar sem iskreno podcenjevala, kako globoko zasidrana izkušnja bo to zares. Bolj kot ne so se to zdele kot oddaljene sanje, ki so jih v tek spravili drugi s svojo neizmerno podporo – od sodelavcev, prijateljev, družine, znancev in neznancev. To me med drugim spomni, da sva se z očetom včasih šalila o skupni prijavi, o nastopu v duetu, vendar se zavedam, da bi me na odru zagotovo zasenčil," danes dodaja z nasmeškom.

Osebna izpoved in prelomna točka v življenju

Zala je na odru delila svojo osebno in bolečo izkušnjo, ki je postala prelomna točka v njenem življenju. Pri 15 letih je po bolezni izgubila očeta, le dve leti za tem pa še brata v prometni nesreči. Priznava, da je sprva mislila, da se ne bo mogla odpreti in deliti svojih čustev z drugimi, a je s časom našla moč, da spregovori. "Pred nastopom sem se z zelo dobro prijateljico, ki me je na Talente tudi prijavila, pogovarjala ravno o tem. Sprva sem mislila, da sem človek, ki se preprosto ne odpira zelo hitro in ki bolečih izkušenj ne deli po nepotrebnem, kar je obenem resnična in pomanjkljiva trditev – ko o tem ne govoriš, se počutiš varnega. Končno pa sem dosegla točko, na kateri lahko svoje izkušnje delim naglas in s polnimi pljuči, ker vem, da sem v sebi dovolj močna, da se zaščitim pred navalom komentarjev ... Kajti niso vse besede, na katere človek naleti, prijazne in razumevajoče."