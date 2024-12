Zanji dve vstopnici za finale plesni skupini Plac in Luki Konečniku

Zadnji polfinale nam je postregel s petimi res fantastičnimi nastopi: harmonikaškim žurom, pevsko in stand-up točko, plesom in ritmično gimnastiko. Gledalci so imeli zelo težko nalogo, a naposled so le odločili in vstopnici za finale podelili plesni skupini Plac in Luki Konečniku!

V zadnji polfinalni oddaji so nastopili plesna skupina Plac, ritmični gimnastičarki Paula in Urša, Damjan Pörš Luka Konečnik in Jurij Kaluža. Žirante Lada Bizovičarja, Andreja Škufco, Marjetko Vovk in Ano Klašnja je čakala pomembna naloga – izbrati še zadnja dva finalista izmed zadnjih pet polfinalistov. Nastopov sta se tokrat še posebej veselila voditelja Sašo Stare in Peter Poles, saj sta bili med nastopajočimi tudi dekleti, ki sta jima stisnila zlati gumb, Paula in Urša.

Plesalke plesne skupine Plac – prava energijska bomba

Prva v zadnjem, petem polfinalu, je nastopila plesna skupina Plac iz Celja. Vodja plesne skupine Tjaša je povedala, da z nekaterimi soplesalci pleše že 10 let. Za nastop na Talentih se je skupna odločila, ker so želeli videti odziv publike in žirantov ter dobiti približen vpogled v to, ali so na pravi poti. Verjamejo, da so drugačni, ker so tesno povezani. Njihovo povezanost so opazili tudi žiranti, ki so bili že ob njihovem avdicijskem nastopu navdušeni nad njihovo energijo. Tudi tokrat so plesalke poskrbele za izjemno energijo v studiu. Dinamična točka, usklajenost ... občinstvo in žiranti so bili očarani. "Kakšno mladino imamo Slovenci, kakšna energija!" je prva pokomentirala Marjetka. "Če imamo takšno mladino, se nimamo ničesar bati." Andrej: "27 plesalk sinhronizirati v tako celoto, je res izjemno. Čestitam." Lado je dodal: "To je bila krasna točka!" "Jaz sem bila fascinirana nad temi čistimi menjavami, energijo," je še dodala Ana. Paula in Urša dobro izkoristili novo možnost

Naslednji sta bili na vrsti Paula in Urša, 13-letnici, ki praktično cele dneve preživljata skupaj. Skupaj plešeta, pojeta, trenirata, snemata Tik tok videe ... Največ časa pa namenjata ritmični gimnastiki, in sicer trenirata 6-krat tedensko po 4,5 do 5 ur. Na avdiciji so ju razočarali kar trije ne, čeprav sta se zavedali, da njuna točka ni bila videti tako, kot bi morala. Sašo in Peter sta jima z zlatim gumbom ponudila novo priložnost, da dokažeta, kaj vse znata. V zadnjem obdobju pred nastopom sta sicer imeli kar nekaj težav zaradi poškodb, a jima to ni vzelo volje. Na oder sta se podali bolj samozavestno. Tokrat sta se predstavili s trakom, žogo, obročem. Na odru sta plesali, izvajali gimnastične gibe – veliko bolj natančno, usklajeno, z nasmehom. Občinstvo ju je nagradilo z bučnim aplavzom. "To je bilo za vaju eno osebno tekmovanje," je ocenil Andrej. "Ta nastop je uspel veliko veliko bolje kot prvi." Ana: "Veliko boj sta povezani, bolj se vidi, kako sta povezani in da sta veliko trenirali. Trak je eden zahtevnejših orodij," je opomnila Ana in jima čestitala. Marjetka: "Naučili sta se, da pridejo dobri in slabi nastopi. Zmaga tisti, ki vztraja in je navajen sprejeti tudi poraze. Čestitam." "Dobili sta novo možnost in vprašanje je, ali sta jo izkoristili? Bili sta veliko bolj usklajeni," ju je pohvalil Lado, opomnil, da ju sicer čaka še nekaj dela, na koncu pa vseeno čestital za nastop. Damjan Pörš kljub bolezni odpel odlično

Damjan Pörš je na avdiciji navdušil z glasom, ki spominja na glas Elvisa Presleyja. Pevec, ki na prvo mesto postavlja družinske vrednote, je bil v mladosti malce bolj okrogel, nato pa se je znebil kar okoli 40 kilogramov, pridobil na samozavesti in začel nastopati. Njegov žameten glas je prevzel Ano in Marjetko, Lado je v njem videl imitatorja in ga ni videl v nadaljevanju. Damjan se je odločil, da bo dokazal, da zmore še več. Tokrat je zapel Sweet Caroline Neila Diamonda. Odpel je odlično, občinstvo ga je spremljalo med refrenom, in to kljub temu, da je zjutraj ostal popolnoma brez glasu, ker je zbolel. Uspelo mu je dokazati, da niso le Elvisove pesmi tiste, ki jih lahko poje. "Damjan, še dobro, da obstaja adrenalin," se je pošalila Marjetka, češ da je lahko odpel le zaradi adrenalina, saj je bil na vaji še čisto brez glasu. "Danes si bil super." Ana je bila očarana nad njegovim glasom, izvedbo, gibanjem na odru. "Nikoli ne bi rekla, da lahko dvometraš tako dobro giba," se je pošalila. Lado je pokomentiral, da je sicer spet spominjal na Elvisa, čeprav je pel pesem Neila Diamonda, nato pa pohvalil: "Zate je to izjemno uspešen nastop, ne glede na to, kako se bo končal. Bravo, bravo, bravo." Andrej je pokomentiral, da je opazil, kako mu je odleglo, ko je iz njega prišel glas. Pohvalil je tudi njegove koreografske vložke. "Če ti tako poješ, ko nimaš glasu ... vau! Fenomenalno, cela točka ti je uspela." Imitator Jurij nasmejal studio

20-letni imitator iz Črnega vrha pri Polhovem Gradcu, Jurij Kaluža, se je v komedije zaljubil že ko je bil majhen. Kot se je pošalil, v njem živi 22 likov. Opisal je svojo pot – od tega, kako je kot nekdo, ki mu nikoli ni šla matematika, pristal na ekonomski srednji šoli, imel vsako leto popravni izpit – in kljub temu pristal na Ekonomski fakulteti ... "komedija se piše kar sama," je dodal. Delil je tudi anekdoto, da ga je to, da zna imitirati, v osnovni šoli rešilo, ko je klicala učiteljica in se je pretvarjal, da je njegov oče. Menjal je številne like in jih povezal v zabaven skeč. Skakal je iz vloge v vlogo: od Uroša Slaka do Marcela Štefančiča. Petra Lovšina, Zorana Predina, Zorana Jankovića, Svetlane Makarović. Ana: "Si res mlad, zagnan, talentiran fant, ki vidi svoje cilje in želje. Meni je bil nastop zelo zabaven." Lado: "Kako zelo duhovit, vsebinsko domišljen nastop, oblikovno in izvedbeno zahtevno si zastavil in izpeljal ... ne nehaj delati na detajlih, globini vokalov, besednem zakladu tvojih likov ... to je bila perfektna točka in komaj čakam, da pridem na celovečerni impro nastop." Iskrenuo mu je za nastop čestital tudi Andrej. "Cela zadeva je bila zapakirana fenomenalno. Kaj naj rečem, čestitam!" Marjetka: "Tvoj namen je nasmejati in spraviti v dobro voljo. In ti to počneš tako dobro!" ga je pohvalila Marjetka. Luka znova poskrbel za žur v studiu

Zadnji nastop je pripadel Luki Konečniku, zabavnemu harmonikašu in okolice Slovenj Gradca. Harmoniko igra 12 let, sicer pa obožuje adrenalin. Tik pred avdicijo je padel s kolesom in po asfaltu drsel kakšnih 20 metrov, a ga to ni ustavilo. Kot je zaupal, sta njegova starša bolj rokerja, stara starša pa za domačo glasbo in sta navdušena nad njegovim igranjem. Največji izziv mu je bilo izbrati prave komade. Tudi on je, podobno kot Damjan, na polfinalni oder prišel bolan. Vseeno mu je uspelo: pripravil je venček hitov Joker out, Big foot mame in Avsenikove Na Roblek, razgrel občinstvo, žirante in voditelja. "Luka, ti imaš tisto energijo, da prideš v prostor in prineseš dobro voljo, energijo, da ljudje vstanejo, zaplešejo," je prva pokomentirala Marjetka. Lado si je želel komentirati drugi. "To je bil cheap trik! Ti si pobral vse rockerje ... ampak tvoji naglasi so bili napačni," se je sprva pošalil, nato pa dodal: "To je bilo super!" Tudi Andrej mu je iskreno čestital, Ana pa je dodala, da ji je bil ta nastop totalno pocukran. "Vključno s tvojim nasmehom in dobro energijo. Super opravljeno." Gledalci so izbrali

22. decembra se bo odvil veliki finale desete sezone šova Slovenija ima talent, kjer bo imelo priložnost pred vesoljno Slovenijo nastopiti 10 najboljših te sezone. Samo en bo zmagovalec in samo en bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. Kdo naj se na finalnem odru pridruži osmerici že znanih finalistov, so nocoj znova odločali finalisti. Nastopajoči z največ glasovi postane prvi finalist, drugega finalista pa izmed preostalih dveh z največ glasovi izberejo žiranti. Če ti glasujejo izenačeno, štejejo glasovi gledalcev. Trije z največ glasovi so ... Čas za glasovanje se je iztekel. Sašo in Peter sta na oder povabila vseh pet nocojšnjih polfinalistov: plesno skupino Plac, Paulo in Uršo, Luko Konečnika, Jurija Kalužo in Damjana Pörša. Voditelja sta najprej po naključnem vrstnem redu razglasila tri polfinaliste, ki so zbrali največ glasov gledalcev: Luka Konečnik, plesna skupina Plac in Damjan Pörš. Občinstvo je največ glasov namenilo plesni skupini Plac, ki so tako postali veliki finalist desete sezone šova Slovenija ima talent. "O, moj bog, najlepša hvala vsem!" so bile navdušene plesalke, hvaležne za podporo gledalcev in žirantov. Žiranti so morali izbrati med Damjanom Pöršem in Luko Konečnikom. Ana je izbirala prva. Pohvalila je oba, nato pa svoj glas namenila Luki, češ da verjame, da lahko naredi večji žur na finalnem odru. Marjetka je izpostavila, da imata oba nekaj, kar pritegne ljudi, danes pa je ocenjevala polfinalni nastop in glas namenila Damjanu. Andrej je glas namenil tistemu, ki je na odru nocoj namenil več pozornosti detajlom. Glas je šel Damjanu. Ladov glas je bil odločilen. Namenil ga je Luki in poskrbel za izenačenje. Kdo naj gre v finale, je bilo tako odvisno od glasov gledalcev - in z večjim številom glasov gledalcev je zadnji finalist poslal Luka Konečnik! Vse zamujene oddaje si lahko vedno ogledate na VOYO.