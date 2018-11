'Zaradi bolezni sem se popolnoma izgubila'

Plavolasa pevka Dunja Vrhovnik je žirante navdušila s svojim globokim vokalom in igranjem kitare. Med drugim je na avdiciji pred žiranti zapela tudi Marjetkino pesem Here for you. V predstavitvi je spregovorila o težavah, s katerimi se je prvič spopadla pri 20 letih:"Na avdiciji sploh nisem vedela, o čem bom govorila, potem pa je to kar zletelo iz mene. Najprej sem zapadla v anoreksijo, nato pa se je nadaljevalo z bulimijo," je za naš portal povedala Dunja in dodala, da je od 27. leta zdrava in da je odpravila vse težave s prehranjevanjem.

Težava izhaja iz otroštva

Zakaj je zapadla v te bolezni, ni želela komentirati, povedala je le, da težava izhaja iz otroštva: "Ni pa povezano z revijami, filmi in podobno ..."

Priznala je, da so bila to zelo težka leta in da se je "zaradi bolezni popolnoma izgubila". Je pa ponosna, da se je iz okov bolezni rešila sama, saj je imela voljo in si je želela novega, svežega začetka. "Sicer nisem vedela, kako naj začnem. Edino, kar sem vedela, je bilo to, da če želim spremembo v svojem življenju, moram začeti stvari spreminjati pri sebi. Takrat je v moje življenje prišlo tudi petje in ne znam vam povedati, kako srečna sem, da sem se našla."

Ljudem s podobnimi težavami želi pomagati

"Spregovorila sem, ker vem, da je tega ogromno. Veliko punc in fantov je že šlo skozi takšno obdobje ali pa nekdo točno ta trenutek strada ali pa se prenajeda. In res želim, da ljudje s podobnimi težavami vidijo, da se da z ogromno volje, samodiscipline v življenju vse urediti. Treba je delati na sebi in se truditi za svojo srečo. Moramo si biti pomembni in lepo skrbeti za sebe."