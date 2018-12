Zaradi bulimije skoraj umrla, rešil jo je ples!

24-letna plesalka in učiteljica zračnih, talnih akrobacij in plesa, navdušuje s svojim čutnim in energičnim plesom ob drogu. "Priprave na polfinalni nastop so v polnem teku. Dolge in naporne ure treniranja sem trenutno zamenjala za nekaj več počitka, da bo moje telo dovolj spočito za nastop," nam je zaupala Tjaša, ki pravi, da je ples ob drogu zanjo močno zdravilo. "S svojim plesom sama v sebi iščem in odkrivam zatrta čustva in jih izražam. Zame je izraziti s plesom lažje kot govoriti. Po vsakih vajah in nastopu se počutim kot bi se mi odvalil kamen od srca, kot bi z nekom govorila ure in ure."

Tjaša je iskreno spregovorila tudi o svojih preteklih težavah z bulimijo, saj s tem želi pomagati tudi drugim. "Z motnjami hranjenja sem se borila od 16. leta. Pričelo se je z ortoreksijo, prehajalo v anoreksijo in na koncu bulimijo, ki me je zaradi svojih posledic skoraj pokopala. Še vedno se spomnim občutka strahu. Nisem vedela, kaj se dogaja z mano in mojim telesom. Ko mi je bolezen povsem odvzela gibanje, sem se odločila, da se želim pozdraviti in življenje vzeti v svoje roke. Poiskala sem vse informacije in izvedela, da se borim z bulimijo. Odločila sem se za zdravljenje na enoti za motnje hranjenja, kjer sem preživela sedem najdaljših mesecev v mojem življenju. Našla sem samo sebe in spoznala, kaj je v življenju najbolj pomembno," je iskreno priznala Tjaša, ki vsem, ki se spopadajo z motnjami hranjenja sporoča: "Bodite iskreni do samega sebe. Nič ni narobe, če si poiščete pomoč in vzamete čas zase. Vredni ste boljšega življenja!"