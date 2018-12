Zaradi oddaje se mu je spremenilo marsikaj

24-letnega natakarja iz Maribora prijatelji opisujejo kot iskrenega, preprostega in zadržanega, a ko zapoje, zapoje s srcem. Alen Robnik svoje dni do polfinalnega nastopa opisuje: "Vaja, vaja, vaja in veliko stresa. (smeh) Priprave so v teku, morem priznati, da vadim veliko več kot ponavadi, lahko bi rekel, da skoraj spim s kitaro,"prizna nasmejani Alen, ki dodaja, da raje poje v angleškem jeziku. "Odkar pomnim, sem se raje in lažje izražal v angleščini kot slovenščini. Izražanje tega, kar čutim, se mi zdi dosti lažje. Seveda pa pišem in pojem tudi slovensko glasbo."

Štajerski pevec priznava, da bi v primeru zmage, z glavno nagrado pomagal mami. "S tem hočem povedati, da bi rad povrnil mami vse, kar je naredila zame. Se mi zdi, da bi to pomagalo njej, da ne bi rabila več delati toliko kot zdaj, saj se še sama bori z boleznijo, zaradi katere so nam normalne stvari dosti težje. Pomagal pa bi si tudi pri glasbeni karieri, saj bi mi denar olajšal pot pri ustvarjanju glasbe." Za svojo zvrst glasbe bi se težko opredelil, saj uživa v vseh zvrsteh, čeprav se bolj nagiba k indie rocku in popu. Tudi glede svojega unikatnega vokala ima skromno mnenje. "Meni se zdi, da moj glas ni nič kaj boljši od drugih. Mi je pa zanimivo in nekaj novega ter nepredstavljivega, da to v meni opazijo drugi ljudje. Tega sem seveda neizmerno vesel."

Alen, ki dela kot natakar, pravi, da mu je oddaja Slovenija ima talent spremenila življenje. "Zaradi oddaje se mi je spremenilo marsikaj. Opazil sem, da je ljudjem všeč to, kar delam. Ljudje me tudi prepoznajo, me podpirajo in to je neopisljivo. Minulo soboto sem imel tudi svoj prvi samostojni nastop, za kar se morem zahvaliti moji šefici Devani in ekipi Nane, da so mi to omogočli,"še doda Alen, ki pravi, da v gostinstvu tudi sicer uživa. "Gostinstvo imam rad in delam to z veseljem, tako da, tudi če mi glasba odpre kakšne večje poti, bo del mene vedno ostal v gostinstvu."