Zažigala je harmonika, plesalci so z energijo napolnili prostor

OGLAS

Oder Slovenija ima talent je preživel ultimativni test: naenkrat je na odru stalo kar 50 ljudi naenkrat. Tjaša iz plesnega kluba Plac iz Celja je namreč pripeljala najštevilčnejšo plesno skupino doslej, ki šteje kar 50 posameznikov. "Ali bo oder zdržal?" se je spraševal Lado, Ana pa ugotavljala, da tako velike skupine pri njih še ni bilo. Posebnost: namen skupine je zabava množice in po stilu po besedah Tjaše ne sodi v nobeno kategorijo.

Plac - ultimativni test odra FOTO: POP TV icon-expand

Plesalci so se razdelili v dve skupini – starejše, ki so odplesali kot prvi, za mlajše pa je oder rezerviran nekoliko kasneje. Energičen nastop je dodobra razgrel občinstvo, nasmejal žirante. Ana: "To je bilo fenomenalno." Andrej je bil navdušen nad mešanico različnih slogov, tudi Lado je priznal, da ga tokrat ples ni pustil hladnega. S štirimi 'da' so se uvrstili v naslednji krog.

Plac FOTO: POP TV icon-expand

Mary Jay Lovric, po izvoru Filipinka, se je lani preselila v Slovenijo in v Velenju živi skupaj z možem Slovencem. Na odru Slovenija ima talent se je žirantom predstavila s petjem, njen izbor pa je bil prijetno presenečenje – zapela je v slovenskem jeziku, in sicer je izbrala umirjeno balado Helene Blagne. 33-letnica je raznežila žirante. "Kako je lepo zapela," je takoj po koncu nastopa pokomentirala Marjetka. Občinstvo ji je zaploskalo stoje. Mary je zaupala, da ji je to pesem predlagala tašča, s katero se veliko družita. "Ko sem slišala besedilo, sem dojela, da je to verjetno želela posvetiti sinu, mojemu možu," je še dodala v smehu. S štirimi 'da' se je tudi Mary uvrstila v naslednji krog.

Mary Joy Lovric FOTO: POP TV icon-expand

Giselle Ahmadi je naslednja, ki je stopila pred žirante. Po rodu Rusinja, ki sicer živi v Izoli, je prišla skupaj s prijateljico, ki ji je prevajala, čeprav slovensko že kar precej razume in se tudi uči govoriti. 35-letnica pravi, da poje že 20 let, peti pa jo je učila babica, Tatarka. Delovala je nekoliko prestrašena in nervozna, a med petjem se je sprostila in zapela izjemno zahtevno arijo z neverjetno visokimi toni iz filma Peti element. "Že na začetku sem videl, da si odlična," je bil navdušen Lado. Ana: "Žariš na odru, ne vidim ovir za tvoj uspeh." Marjetka: "To je bilo zelo zahtevno. Obvladaš, ni drugega. Obvladaš." "Vtis si naredila, in to dober vtis," je dodal Andrej. S štirimi 'da' so jo žiranti poslali v naslednji krog.

Giselle Ahmadi FOTO: POP TV icon-expand

Plac Kids so podmladek iz celjskega plesnega kluba Plac. Z energijo, ki je škar špricala z odra, so dobesedno napolnili prostor, navdušili občinstvo in žirante. "To je bilo noro!" je bila navdušena Ana nad skupino nad plesom tako navdušenih otrok. "Meni je tako ljubo videti otroke, tako navdušene nad nečim." Tudi Andrej je dejal, da je užival, Marjetki so bili všeč tudi vokalni vložki. Lado: "Pazljivo sem gledal in iskal napake, da bom lahko grdo govoril, 'spljival' in vam žugal ... ampak sem dobil solzne oči. Ker namesto, da bi videl napake, sem videl ogromno količino kolegialnosti. Točka me ni toliko navdušila, kot me je ganila." Lado je imel ob tem kar solzne oči. Skupina je požela štiri 'da' in se uvrstila v naslednji krog.

Plac Kids FOTO: POP TV icon-expand

Ob pevskih nastopih so žiranti stiskali gumbe Na oder je stopila Alina Roca iz Vodic v Dalmaciji, ki trenutno živi v Ljubljani. V Sloveniji ima tudi fanta, ki jo je prijavil na Slovenija ima talent. Med njo in Ladom se je razvila dolga, dolga, a zabavna debata. Ana je že spraševala, če je to za prekiniti ... Lado pa je kar užival v debati. Naposled je Alina povedala, da se je učila solo opernega petja, a je dodala, da ni bila preveč pridna pri učenju. Nato je pričela s točko. Spremljali so njeno petje, a žal ni navdušila. Lado je prvi stisnil rdeči gumb in zasvetil je velik rdeč 'x', nato so gumb stisnili še Ana, Andrej in Marjetka. Trije 'ne' in Ladov 'da' za spodbudo so jo razžalostili.

Alina Roca FOTO: POP TV icon-expand

Za zabavno Alino je pred žirante stopil Luka Pogačar. "Sem pojoči kelnar," je povedal in dodal, da ima rad vse, kar je povezano z zabavo. Prijavil se ni prvič; v prvi in drugi sezoni ga je premagala trema, tokrat pa zbral pogum. "Letos poskušam ponovno, da vidim, kje smo," je povedal. Zapel je uspešnico Jedina, pod katero je podpisan Toše Proeski. Občinstvo ga je spremljalo s ploskanjem, žiranti so peli skupaj z njim. "Ti utelešaš to, zaradi česar obstaja oddaja Slovenija ima talent," je pokomentiral Lado. "Natakar, ki pride in razturi ... čestitam, bilo je super." Prepričal je tudi Ano, Marjetko in Andreja. Nabral je štiri 'da' in šel v naslednji krog.

Luka Pogačar FOTO: POP TV icon-expand

20-letni Leon Rudolf iz Črnega vrha nad Idrijo se s petjem resneje ukvarja od začetka leta, sicer pa od nekdaj rad prepeva in si želi nastopa na velikem odru. Izbral je zahtevno pesem Eltona Johna. Lado je priznal, da je tokrat prvič zmeden. "Še nikoli nisem bil v dilemi, da sem v isti sekundi želel stisniti rdeč gumb in zlatega. Si ti genij ali šalabajzer?" Tudi Marjetka je povedala, da ima zanimiv glas, a da ne zadane vedno prave note. "Potem pa pride del komada, ki ga tako dobro zapoješ, da sem 'paf," je nadaljevala. Andrej je v njem videl, da ima talent. Z Ano sta mu podelila 'da'. Lado se je odločil za 'ne', Marjetka je bila v dilemi. Z 'da' mu je omogočila napredovanje v naslednji krog.

Leon Rudolf FOTO: POP TV icon-expand

Sledil je nastop Tomaža Marca - Tomosa, ki je predstavil rap točko, spremljala ga je legendarna Sendi. A Tomos Andreja ni prepričal.

Tomaž Marc - Tomos FOTO: POP TV icon-expand

Larisa Sreš iz Prekmurja je prišla narediti veselico, zapela je nekaj zabavnih, a tudi ona ga ni prepričala, pa Lada tudi ne.

Larisa Sreš FOTO: POP TV icon-expand

Žiranti hrepenijo po žuru, zanj poskrbi Luka Sledil je žur, po katerem so žiranti hrepeneli. Luka Konečnik, ki je na oder prišel ves povit, se v prostem času ukvarja z gorskim kolesarjenjem, od koder tudi poškodbe, pred mikrofon pa je stopil s harmoniko. Z venčkom domačih je navdušil občinstvo, ki mu je ves čas ploskalo. Ana je bila navdušena nad "mega dinamičnim nastopom", kot ga označila. Andrej je bil očaran nad njegovo energijo. "Tvoja energija izžareva iz harmonike ven do nas ... Torej. Ni fora v harmoniki, ampak v tebi." Štirje 'da' so ga poslali v naslednji krog.

Luka Konečnik FOTO: POP TV icon-expand

Čarovnik Luka Malenšek, 33-letnik iz Ljubljane, je prišel presenetiti občinstvo. Na oder je povabil oba voditelja, Saša in Petra. Občinstvo je z aplavzom izbralo, naj na odru ostane Sašo. Skupaj so oblikovali naključno številko: prvo je izbral Peter, nato je Sašo izbral žiranta, katerega starost so prišteli prvi številki. Naslednjo številko je izbrala Ana, in sicer je morala naključno pomešati 3 številke, ki so v kodi njene bančne kartice ... še naprej so naključno nizali številke, ki jih je Luka sešteval, množil, na koncu pa je dodal še 'Saševo naključje' – številko, ki jo je Sašo odtipkal v kalkulator miže. Ko je Luka posvetil s svojo lučko na list papirja, ki je bil na stojalu izobešen že od njegovega prihoda na oder, se je na platnu izpisala ista številka, kot so jo ustvarili v studiu – in ko je platno obrnil, se je izpisalo 'Stare'. Žirante je točka pozitivno presenetila in nagradili so ga z enoglasnim 'da'.

Luka Malenšek FOTO: POP TV icon-expand

Za Luko je svoj talent z množico delila Zala Trebežnik. 20-letnica iz Doba v bližini Domžal uživa v petju, ki ji predstavlja edinstveno možnost, da izrazi, kar čuti. " Vsa čustva, ki jih tiščim dol, pridejo pri meni ven skozi petje." Pri 15 letih je izgubila očeta, ki je podlegel raku, pri 17 letih pa še brata, ki je umrl v motoristični prometni nesreči. Zaupala je, da se je takrat počutila izgubljeno, pesem, ki jo je izbrala, pa pri njej polni praznino, ki je nastala ob izgubah. "Včasih sem to pesem pela zase v kopalnici, in si predstavljala, da jo bom pela, ko bom v redu. In danes sem v redu," je dejala, nato pa začela s petjem. Lado je med nastopom prikimaval, z Marjetko sta se nekajkrat spogledala, spogledovala sta se tudi z Andrejem in oba prikimavala ... skriti navdušenje je bilo težko. Občinstvo ji je namenilo stoječe ovacije. Ana je bila ganjena. Lado je pohvalil doživetost in petje in dejal, da si to želi videti v polfinalu. Andrej je užival v glasu in izvedbi in ji iskreno čestital. Vsi žiranti so se strinjali, da si jo želijo še videti, in jo vsak s svojim 'da' pospremili v naslednji krog.

Zala Trbežnik FOTO: POP TV icon-expand

Zlatega gumba tokrat ni bilo, možnost, da nekoga pozlatita in pošljeta neposredno v polfinale, pa imata še Marjetka in Andrej. Ga bomo doživeli v prihodnji oddaji, ko se bo predstavila še obilica talentiranih posameznikov? Vse zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO, naslednja oddaja pa bo na sporedu prihodnjo nedeljo ob 20. uri na POP TV.