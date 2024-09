Zdaj gre zares: začenja se spektakularna 10. sezona Slovenija ima talent!

"Tole utegne biti ena najboljših sezon pri nas in širše," je za 24ur.com povedal Lado . "Jaz se ne spomnim bolj raznolike sezone." Kot je dodala Ana , bo šov letos posebej pester tudi z vidika starosti nastopajočih, saj se bodo na odru zvrstili talenti v razponu od pet pa vse do 80 let. Čakajo nas nastopi najrazličnejših pevcev in plesalcev, akrobatov, komikov, iluzionistov in drugih talentov. Eni bodo osupnili, drugi morda malo manj, a prav vsi nastopi bodo nekaj posebnega, obljubljajo.

Žiranti so sicer priznali, da že imajo vsak svojega favorita za zmago, hkrati pa dodali, da bomo v letošnji sezoni dejansko videli vse mogoče in da lahko gledalci pričakujemo nepričakovano.

Nocoj ob 20. uri na POP TV!

Čaka nas torej veliko akcije: izvirni, drzni nastopi, obilica smeha in zabave, pa tudi nekaj solz. In mimogrede, ko smo že pri solzah: če smo bili do sedaj vajeni, da sta se običajno razjokali Ana in Marjetka, bo letos bojda vse drugače – Ana je namreč za 'jokico' letošnje sezone označila Lada. Le kdo ga bo tako raznežil?

Ne zamudite prve oddaje nocoj ob 20. uri na POP TV, ko bomo skupaj nazdravili ob 10. obletnici ter proslavili šov, ki je odprl vrata že mnogim znanim Slovencem, kot so Maja Keuc, Tjaša Dobravec, Luka Basi, Nika Zorjan, BQL in številni drugi. Jubilejna 10. sezona Slovenija ima talent se, kot se spodobi, torej začenja v velikem slogu. In kdo ve – bo že v prvi oddaji padel tudi zlati gumb?