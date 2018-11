Združila ju je glasbena usoda

Dominik in Marko Acoustic želita gledalcem pokazati, kaj počneta in jim približati njuno skupno pot ter unikatnost.

Čeprav se glasbenika DominikinMarko poznata šele dobri dve leti, sta se glasbeno odlično ujela, zato jima oddaja Slovenija ima talent pomeni ogromno. "To je res odlična priložnost, da potisneva svojo kariero na naslednjo stopnjo in svojo glasbo približava širši javnosti."

Slovenski in hrvaški glasbenik sta se spoznala pred dvema letoma in pol v hrvškem Rabcu. "Bilo je v Movie baru, ki je direktno zraven hotela, v katerem sem bil na dopustu. Slišal sem Dominikov glas in neizmeren talent, zato sem mu predlagal sodelovanje. Tako kot jaz, je bil tudi on za, a je minilo skoraj leto dni, da sva res začela sodelovati, saj sva iz različnih držav in potrebno se je bilo spraviti zraven. Nato sem junija naslednje leto šel na zgodnji dopust na Krk in se spomnil, da Dominik tam velikokrat nastopa. Na srečo je ravno tisti dan prišel na svoj nastop in tako sem se mu pridružil," se spominja Marko.

Prvi javni nastop: čista improvizacija

Njun prvi javni nastop je bil kar na ulici v mestu Krk, kjer sta igrala skladbe, ki sta jih oba poznala. "Nastopila sva s prenosnim klavirjem, ki se je spojil z njegovim načinom interpretacije - čista improvizacija. Nabrale so se množice ljudi, ljudje so bili navdušeni. Kmalu za tem sva imela v istem baru, kjer sva se spoznala - na najino obletnico poznanstva - prvi skupen uraden koncert. Tudi tam je bil odziv neverjeten. Tako da v bistvu za svojih prvih deset koncertov, ki so sledili, nisva imela nikoli uradne vaje, ker je nisva potrebovala, saj sva že na Krku nabrala za več kot tri ure repertoarja," je priznal Marko, ki se z Dominikom na vajah za polfinale dobiva v Brežicah, ki so jima točno na pol poti, saj je Marko iz Gorenjske, Dominik pa okolice Kutine.

Dominik in Marko sta tudi tista edina na letošnjih Talentih, ki jima je uspelo šele v drugem poskusu. "Na avdiciji se nama nastop ni najbolje posrečil, morda nisva izbrala prave skladbe, tudi Dominik je imel sedem nastopov na teden čez celo poletje na Hrvaški rivieri in je na dan avdicije spal le 3 ure, kar se je morda poznalo tudi na glasu. Prepričan sem, da bo najin polfinalni nastop nekaj izjemnega in upam da bodo to prepoznali tudi gledalci in žirantje."