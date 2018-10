Že pridno vadi za polfinale

25-letni študent Jaša Šaban , ki se je v šov Slovenija ima talent prijavil sam, je navdušil s svojim nastopom, za kar je prejel prvi zlati gumb letošnje sezone. “Zlatega gumba od Branka sem bil seveda zelo vesel. Vesel sem, da je v moji izvedbi prepoznal iskrenost, preprostost in ljubezen do glasbe. Sem pa bil vesel tudi vseh komentarjev ostalih žirantov, saj ima vsak od njih svoj pogled na celoten nastop, kar je na koncu najbolj pomembno,” je priznal Jaša, ki je zlati gumb, poleg glasbenega talenta, dobil tudi zaradi iskrenosti. “Ko je Branko začel svoje vprašanje z :"Imam samo eno vprašanje zate...", sem pomislil, da me bo vprašal, nekaj v stilu: "Ali misliš, da lahko svoj nastop izboljšaš, ali misliš, da ima tvoja točka potencial v naslednjem krogu?" Zato me je nadaljevanje vprašanja precej presenetilo in je odgovor prišel popolnoma iskreno, v trenutku. Preden sem mu odgovoril, sem sam pri sebi rekel : "Probaj, reči, kar bo, pa bo!"

Zlati gumb dela svoje

Jaša ne skriva, da mu je zlati gumb prinesel veselje, spremembo na bolje in prepoznavnost. “Nedeljski nastop je zagotovo prinesel določene spremembe v življenju. Opažam večje zanimanje za moje dosedanje delo, več pogledov na ulici, stiskov rok, imam več sledilcev na socialnih omrežjih, nova poznanstva. Zaenkrat še naprej ostajam v pekarni, kjer delam, saj je v tem trenutku še nemogoče živeti od glasbe, čeprav si to neizmerno želim,” je priznal zadovoljen glasbenik, ki ga družina in prijatelji popolnoma podpirajo. “Nastop so sprejeli z velikim navdušenjem, dobil sem ogromno čestitk in lepih besed. Če imaš podporo ljudi, ki te imajo radi in ti njih, je vse skupaj veliko lažje.”