Zgodovina zabavnih talentov: Kokoš, oboa in jodlanje

Osem sezon šova Slovenija ima talent je pri gledalcih vzbudilo široko paleto čustev – srečo ob točkah, ki so navdušile, solze žalosti ob točkah posameznikov s težkimi življenjskimi zgodbami, pa strah pri nevarnih točkah ter seveda smeh in veselje ob točkah, ki so na tak ali drugačen način zabavale. Ravno slednjih se je na odru zvrstilo največ.

Piše se leto 2010 in na POP TV se v nedeljo ob 20. uri vrti prva avdicijska oddaja prve sezone šova Slovenija ima talent. Že takrat je hitro postalo jasno, da talenta v Sloveniji ne manjka, takega in drugačnega. Na oder je med drugim stopil 21-letni Gregor Košmerlj in predstavil nenavadno gibanje kure. Točko je sestavljal kar dve leti, dodal pa ji je še ščepec dodatne skrivnostne živali. Ob kokošjih gibih sta se zabavala predvsem voditelja šova in žirant Brane Kastelic, nekoliko resnejšega obraza pa je ostal vedno strogi Branko Čakarmiš.

Strastni brazilski ritmi Miriam in Marsella so gledalce nasmejali v četrti oddaji druge sezone šova. Z njima je zapel celo Branko, barvita Miriam pa je Petra Polesa spomnila na delfina Fliperja. Nenavadna glasbena točka je predvsem zaradi nasmejane primorke Miriam vzbudila smeh pri gledalcih, žirantko Luciene Lončina pa je bolj kot živahno petje navdušil harmonikaš Marsell. Piranski duet se je s tremi ja uvrstil v naslednji krog tekmovanja.

V tretji sezoni Ana Klašnja ni bila edina plesalka, ki se je pridružila šovu. Tu so bili tudi plesna skupina Tower pancers, ki so Slovenijo dodobra zatresli s svojimi gibi. Tudi kostumi, s katerimi so se predstavili so poskrbeli za smeh in bučen aplavz vseh v dvorani in to že pred samim začetkom točke. "Smeh je zastonj zdravilo," je povedal eden od članov skupine, to pa je potrdil z usklajenim in dinamičnim nastopom. "V življenju sem videl že marsikaj, ampak vi ste prebili vse," je ob koncu dejal Damjan Damjanovič.

Ko so gledalci mislili, da so na odru Talentov videli že vse, se je zgodila četrta sezona. "Moj talent je igranje na inštrument, ki ga še nikoli nisem imela v rokah," je v predstavitvi dejala Marija Kopljar in takoj dala vedeti, da bo za zabavo dodobra poskrbljeno. Dodatno je presenetila, ko je razkrila, da bo ta inštrument oboa, ki je sama sicer niti nima s seboj. "Jaz bi se kot prvo rada opravičila, če bo koga kap," je pred nastopom še dejala Marija, ki kljub pomoči glasbenega sodnika Roka Goloba ni uspela iz oboe izvesti niti enega zvoka. Je pa zato naredila prvi korak proti uspešni karieri komedijantke, ko je v zagovor za slab nastop obtožila delavce v zaodrju: "Zelo sem razočarana, da sem prejela ravno tisto oboo, ki ne dela."

Za Marjetko Vovk, ki je v peti sezoni stopila v čevlje sodnice, je Primorec Blaž pripravil posebno presenečenje. S precej obrabljenimi glasilkami se je namreč predstavil z jodlanjem na njeno evrovizijsko pesem Here for you, s seboj pa je pripeljal poln avtobus podpornikov. "Ne spomnim se, kdaj smo imeli v operi tako bučno občinstvo," je po nastopu dejala Ana, medtem ko je Blaž skočil v burno debato z zabavnim Ladom. Ta mu je namreč očital, da je njegov nastop spominjal na osla, Blaž pa mu je hudomušno odgovoril, da se vidi, da je mestni človek, ki pravzaprav nima pojma, kako se osel sploh oglaša. Kljub nestrinjanju, sta si na koncu le segla v roko, Branko pa je o vsem skupaj dejal: "Blaž dobi titulo za najboljšega zajebanta na odru do sedaj."

Za zabavo v drugi oddaji šeste sezone je poskrbela tehnična težava s sodniškimi gumbi, ki se je zgodila ob napačnem času. Glasbeno podkovana Marjetka je želela namreč nastop mlade Cayenne zaključiti že po nekaj sekundah, a se ob pritisku na znamenit rdeči gumb ni zgodilo nič. Sodniki so zato nedelujoče gumbe uporabili kot tolkala, gledalci pa so se ob tem pošteno zabavali. Še posebej je v nastopu 'užival' Lado, ki je med točko vzpostavil očesni stik s pevko. "Neobičajna tehnična napaka ti je omogočila najdaljši najslabši nastop v zgodovini Talentov," je situacijo komentiral Branko.

Za vročino je na tretji avdiciji sedme sezone poskrbel Andrej Mihelič iz Ljubljane. "Rad imam pekoče," je dejal 60-letnik ob tem, ko je sodnikom predstavil pekoče čilije, ki jih je vzredil sam doma. Za družbo se mu je na odru pridružil voditelj Domen Valič, ki je s težavo dohiteval pogumnega upokojenca. "Jaz fizično ne morem tega gledati," je zgroženo dejal Branko, medtem ko je nasmejan Lado užival v trpljenju voditelja. Točka je bila tako pekoče nevarna, da se je na ekranu izpisalo celo opozorilo, ki je gledalcem svetovalo, naj tega doma ne preizkušajo.

Tudi v osmi sezoni ni manjkalo zabavnih točk.