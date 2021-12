Žigan Krajnčan: Na začetku je izgledalo, kot da imam dve levi nogi in roki

26-letnega plesalca, pevca in beatboxerja Žigana Krajnčana, ki je na avdicijskem odru šova Talentov navdušil s fuzijo vseh treh svojih talentov, odlikujeta delavnost in talent. Je samozaposlen v kulturi, performer, koreograf, plesalec, režiser in pedagog, ki živi in ustvarja pod sloganom 'sprosti možgane, kot sprostiš roko na naslonjalu', kljub temu pa dodaja, da je prav trdo delo ključ do uspeha. "Moj talent sta ritem in petje, ki sem ga najverjetneje podedoval po svoji mami Romani Krajnčan. V vse ostalo pa sem vložil res veliko dela in truda. Ko sem pri 13. letih začel plesati, je bilo veliko entuziazma, a vseeno je na začetku izgledalo, kot da imam dve levi nogi in roki," je v smehu priznal Žigan, ki pravi, da s svojim talentom zagotovo na nek način izstopa. "To kar delam, še nikjer nisem videl. In ker je videno mešanica talenta in trdega dela. Sem popolnoma normalen fant in oče, ki se na svoj unikaten način ukvarja z umetnostjo."