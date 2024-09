Žiranti in voditelja Talentov: kako dobro jim gre od rok pantomima?

Nedelje bodo ponovno polne talenta. To nedeljo se namreč na POP TV ob 20.00 začenja težko pričakovana 10. sezona ene najbolj priljubljenih oddaj pri nas, Slovenija ima talent. Ana Klašnja, Lado Bizovičar, Andrej Škufca in Marjetka Vovk so pripravljeni, da upihnejo svečke, predvsem pa, da podelijo zlat gumb ali dva.

Slovenija ima talent se vrača v velikem slogu. Z nikoli videnimi talenti in točkami, ki se nas bodo dotaknile, in praznovanjem, ki se spodobi za okrogel jubilej. Že v prvi oddaji bo Marjetka odkrila glas sezone, Ana bo v zraku dobila nepričakovano darilo, Lado bo prejel diagnozo in izvedel več o svoji osebnosti, Andrej pa bo zajokal od znotraj. Z odprtimi usti bomo spremljali talent, ki bo izvedel točko, kakršno lahko izpeljeta le 2 promila ljudi na svetu. Marjetka se bo naučila navijati, kot to počnejo rokerji, vračajo pa se stari znanci oddaje, ki je spremenila življenje mnogim, tudi njim.