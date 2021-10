Žiranti skozi leta: od 'purje kolti' do britja las

Se še spominjate vseh žirantov šova Slovenija ima talent? Od Lucienne Lončina, ki je s svojo prisrčno frazo 'purja kolt' osvojila vso Slovenijo, do Ane Klašnja, ki je svojo nosečnost razkrila kar v polfinalni oddaji pete sezone. Oglejte si nekaj najbolj nepozabnih trenutkov, ki so jih žiranti doživeli na Talentih.

Branko Čakarmiš Programski direktor Branko Čakarmiš na žirantskem prestolu kraljuje že od samega začetka šova. Ni skrivnost, da velja za najstrožjega žiranta, zato se tekmovalci pred svojimi nastopi po navadi najbolj bojijo njegovega komentarja. Branku je težko ustreči, njegova šibka točka pa je zagotovo harmonika, ob kateri se mu na obrazu vedno pojavi nasmešek.

Brankov smisel za humor je še bolj očiten, odkar na nasprotni strani mize sedi Lado, s katerim se nenehno zbadata. Njuno prijateljsko rivalstvo je doživelo svoj vrhunec v prejšnji sezoni, ko je Branko poskrbel za enega izmed najbolj šokantnih trenutkov v šovu Slovenija ima talent. Nič hudega slutečemu Ladu je namreč obril zajeten kos njegove znamenite pričeske in se mu na tak način maščeval za vse potegavščine, ki jih je bil deležen v prejšnjih avdicijskih oddajah. Do konca sezone je nato Lado svojo pomanjkljivo pričesko prikrival s številnimi lasuljami, v finalni oddaji pa se je odločil kar za 'pričesko' v Brankovem slogu in na oder prišel gologlav.

Brane Kastelic Gotovo se še vsi spomnimo Braneta Kastelica iz prve žirantske zasedbe in njegove znamenite fraze "velik ja", s katero je v naslednji krog pošiljal številne nadobudne talente. Brane na žirantskem stolčku nikoli ni skrival svoje nežnejše plati in je ob nastopu kakšnega dobrega tekmovalca večkrat potočil kakšno solzo - te so se mu v očeh nabrale ob avdicijskem nastopu Line Kuduzović, ki ga je – tako kot vse nas – popolnoma prevzela. Sicer pa so žiranta na odru najbolj prepričali rokerji in lepe ženske, pri katerih ni nikoli skoparil s komplimenti. V prvi sezoni ga je še posebej očarala skrivnostna trebušna plesalka Taissha. Dopisnik iz Londona je po njenem plesu z nasmeškom na obrazu dejal, da je bilo to doživetje, ki si ga bo zelo dolgo zapomnil.

icon-expand Braneta Kastelica je najbolj očarala trebušna plesalka Taissha. FOTO: POP TV

Lucienne Lončina Pianistka in vokalistka Lucienne Lončina, Angležinja, ki jo je ljubezen pripeljala v Slovenijo, je bila žirantka v prvi in drugi sezoni šova Slovenija ima talent. Svoje komentarje je zato vedno popestrila z nekaj angleškimi besedami, in čeprav ji je jezik mnogokrat povzročal težave, je bila njena slovenščina nadvse prisrčna. Kljub temu je vedno jasno povedala svoje mnenje, pri čemer je bila najstrožja do pevcev, saj jim je kot glasbenica želela dati primerno strokovno oceno. Lucienne je v drugi sezoni poskrbela za eno izmed najpopularnejših fraz, ki je postala prava spletna senzacija, med drugim je dobila tudi svojo Facebook stran z mnogimi všečki. Po nastopu Mariborčana Samirja, ki je izvrstno zapel pesem Elvisa Presleyja, je nastopajočemu želela povedati, da je dobila kurjo polt, a se ji je pri tem slovenščina nekoliko zalomila: "Sem dobila tako ... malo purje kolti." Njena fraza je takoj postala popularna in se za vedno vtisnila v naš spomin, britanska vokalistka pa je šale na svoj račun k sreči dobro sprejela.

Damjan Damjanovič Nekdanji direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič se je najprej kot žirant preizkusil v pevskem tekmovanju X Factor, nato pa je prišel še na Talente ter v tretji sezoni skupaj z Ano Klašnjo zamenjal Lucienne in Braneta. Bil je umirjen in strog žirant, ki se je rad tudi kdaj pošalil, predvsem pa je vedno odločno podal svoj komentar. Že od X Factorja smo bili navajeni, da ga ganejo številni nastopi, ob katerih je potreboval robčke, in nič drugače ni bilo na Talentih. S svojim petjem ga je najbolj prepričala Korošica Alja Krušič in priznal je, da je njegova favoritka. Z njim se je očitno strinjala vsa Slovenija, ki je Alji namenila največ glasov in jo okronala za zmagovalko tretje sezone, tako da je domov odnesla nagrado 50.000 evrov.

icon-expand Damjan Damjanovič je priznal, da je bila njegova favoritka Alja Krušič. FOTO: POP TV

Rok Golob Damjana je v četrti sezoni zamenjal skladatelj Rok Golob, ki je za žirantsko mizo sedel skupaj z Ano in Brankom, kamor je s svojo pozitivno energijo vedno vnesel dobro vzdušje. Gledalci smo si ga najbolj zapomnili po njegovih prijaznih komentarjih, s katerimi je tekmovalcem na lep način povedal, kje so naredili napako, ali pa, kako dober je bil njihov nastop. Rok je s svojim natančnim žirantskim očesom bdel predvsem nad glasbeniki, saj se sicer ukvarja z glasbeno produkcijo. Ni čudno, da ga je zato izmed vseh nastopajočih najbolj prepričal ulični umetnik Simon Širec, ki je na avdicijskem nastopu zaigral na saksofon in flavto, obenem pa je zraven še pel. Goloba je tako navdušil, da ga ni mogel prehvaliti, za nameček pa mu je namenil še zlati gumb, ki ga je odpeljal naravnost v polfinale.

icon-expand Rok Golob je zlati gumb namenil uličnemu umetniku Simonu. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Ana Klašnja Balerina Ana Klašnja je žirantka šova Slovenija ima talent postala v tretji sezoni, kjer je že na začetku pokazala svojo srčnost in prijaznost, s katero je sodila številnim talentom. Ana nikoli ne skriva svoje vzhičenosti, saj so njeni komentarji vedno polni pridevnikov in čustveno nabiti. Njeno srce je vedno na strani plesalcev, do njih pa je zaradi svojega poklica tudi najbolj stroga, a hkrati dobrim plesalcem, ki zadovoljijo njene visoke standarde, vedno stoji ob strani in jih podpira. Eden izmed dogodkov, ki smo si jih pri baletni solistki najbolj zapomnili, je zagotova vesela novica, ki jo je razglasila v drugi polfinalni oddaji 5. sezone Talentov. Voditelj Peter Poles jo je takrat nagovoril, kako zadnje čase žari in jo vprašal: "Ali se s tabo kaj dogaja Ana?" Baletka se je najprej malo sprenevedala, nato pa je Vid Valič razkril njeno skrivnost: "Če so najine informacije točne, potem zdajle za to mizo ne sedite štirje, ampak vas je baje pet." Ana je sicer sramežljivo, a z nasmehom njegovo trditev potrdila: "Ja v bistvu že od samega začetka nas je pet za to mizo. To razjasni, zakaj skozi jokam in zakaj sem tako čustvena, zato ker bomo dobili dojenčka." Sožirantje in voditelja so Ani takoj čestitali, od gledalcev pa je prejela glasen aplavz. Nekaj mesecev kasneje se je razveselila sina Jaša.

Lado Bizovičar Televizijski voditelj in igralec Lado Bizovičar je bil zagotovo najzabavnejša popestritev pete sezone Talentov, od takrat naprej pa vsako sezono znova poskrbi za številne nasmehe na obrazih. Lado pa ni zgolj zabaven, ampak tudi nagajiv. Najraje se norčuje iz svojih sožirantov, hudomušnih in sarkastičnih komentarjev pa ne pozabi nameniti niti tekmovalcem. Priljubljen voditelj se lahko pohvali, da je edini žirant, ki je zlati gumb namenil zmagovalcema šova, godalnemu duo Wildart. V polfinalu je zaradi svojih izbrancev skoraj potočil solzo, v finalni oddaji pa je ob njuni zmagi oblekel 'zlate gate' in od veselja skakal po odru. Oddaja, ki se nam je za vedno vtisnila v spomin, je zagotovo tista, v kateri je moral Lado obleči Marjetkino obleko in v petkah prikorakati v ljubljansko Dramo, v kateri so potekali avdicijski nastopi. Z Brankom sta namreč na začetku šeste sezone stavila, da Slovenija nima več talenta, kar je trdil Bizovičar, medtem ko je bil Čakarmiš prepričan, da ni tako. Ko je Lado v tretji avdicijski oddaji mladima glasbenikoma namenil zlati gumb, je tako moral priznati, da je stavo izgubil. Kljub njegovim jeznim pogledom moramo priznati, da mu je obleka kar pristajala.

Marjetka Vovk Polovica glasbenega dua Maraaya Marjetka Vovk se je skupaj z Ladom žirantskemu omizju pridružila v peti sezoni. Od takrat skrbno posluša vse pevske nastope, pevce pa s svojo strokovno pevsko podkovanostjo velikokrat postavi na realna tla. Je žirantka, ki je po nastopih na Talentih pod svoje okrilje vzela veliko glasbenikov. Med njimi so Nika Zorjan, BQL, Luka Basi in Isaac Palma, s katerimi zdaj sodelujeta skupaj z možem Raayem in jim pomagata na njihovi glasbeni poti. Avdicijski nastop, ki je Marjetko zagotovo najbolj presenetil, je bil nastop Aleksandre Vovk, polsestre njenega moža. "Ja pa dobr no, pa kva je to dans, pa kaj vi mene zafrkavate. A bi vi radi, da mene fršlok?" so bile uvodne Marjetkine besede, ko je na oder prikorakala Aleksandra, ki o svoji prijavi na Slovenija ima talent žirantki ni omenila niti besede. Nadarjena igralka namiznega tenisa je po Ladovih besedah vsem zaprla usta, s svojim neverjetnim vokalom pa je v šovu prišla vse do finala.

icon-expand Marjetka Vovk je bila presenečena, ko je na odru zagledala Aleksandro. FOTO: POP TV