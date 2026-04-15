Žirantska miza je skoraj popolna: prihaja še Nuška Drašček

Nuška se na odru znajde v skoraj vseh žanrih – od opere, jazza in šansona do popa, gospela in muzikala. Prav zato bo njen pogled na talente zagotovo zanimiv in raznolik. Zanimivo pa je, da se je tudi njena pot na velikih odrih začela prav v televizijskem šovu. Leta 2004 je zmagala v oddaji Bodi idol , ki ji je odprla vrata v svet glasbe. Kasneje je sodelovala tudi z vokalno skupino Perpetuum Jazzile , prejela je več domačih in mednarodnih priznanj ter nastopila na največjih slovenskih glasbenih festivalih, kot so Melodije morja in sonca, EMA in Slovenska popevka.

A Nuška ima rada izzive, zato se je nedavno preizkusila tudi v stand up komediji, pred njo pa je tokrat še ena povsem nova vloga. Pravi, da jo je za sodelovanje v oddaji Slovenija ima talent prepričala radovednost. "Odločitvi je botrovala radovednost – tako glede oddaje kot glede talentov, ki jih bomo videli. Veselim se, da bom videla, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, veselim se tudi svojih sožirantov. Mislim, da bo dinamika zelo zanimiva," pravi v smehu.

Kot pevka se seveda še posebej veseli glasbenih nastopov, a poudarja, da je odprta za vse vrste talentov. "Nimam posebnih usmeritev, seveda pa se veselim slišati kakšen nov, še neodkrit glas."