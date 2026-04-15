Slovenija ima talent

Žirantska miza je skoraj popolna: prihaja še Nuška Drašček

Ljubljana, 15. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

POP TV K.A.
Nuška Drašček

Oddaja Slovenija ima talent na POP TV dobiva še eno močno žirantsko ime. Znano je že, da bosta letošnja žiranta Borut Pahor in Alya, pridružila pa se jima bo Nuška Drašček, ena najvidnejših slovenskih vokalistk, ki občinstvo že vrsto let navdušuje s svojim izjemnim glasom, odrsko energijo in širokim glasbenim razponom.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Nuška se na odru znajde v skoraj vseh žanrih – od opere, jazza in šansona do popa, gospela in muzikala. Prav zato bo njen pogled na talente zagotovo zanimiv in raznolik. Zanimivo pa je, da se je tudi njena pot na velikih odrih začela prav v televizijskem šovu. Leta 2004 je zmagala v oddaji Bodi idol, ki ji je odprla vrata v svet glasbe. Kasneje je sodelovala tudi z vokalno skupino Perpetuum Jazzile, prejela je več domačih in mednarodnih priznanj ter nastopila na največjih slovenskih glasbenih festivalih, kot so Melodije morja in sonca, EMA in Slovenska popevka.

Nuška Drašček je nova žirantka oddaje Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

A Nuška ima rada izzive, zato se je nedavno preizkusila tudi v stand up komediji, pred njo pa je tokrat še ena povsem nova vloga. Pravi, da jo je za sodelovanje v oddaji Slovenija ima talent prepričala radovednost. "Odločitvi je botrovala radovednost – tako glede oddaje kot glede talentov, ki jih bomo videli. Veselim se, da bom videla, kaj vse so nam tekmovalci pripravili, veselim se tudi svojih sožirantov. Mislim, da bo dinamika zelo zanimiva," pravi v smehu.

Kot pevka se seveda še posebej veseli glasbenih nastopov, a poudarja, da je odprta za vse vrste talentov. "Nimam posebnih usmeritev, seveda pa se veselim slišati kakšen nov, še neodkrit glas."

Pevka se veseli nove vloge.
FOTO: POP TV
Tistim, ki še razmišljajo o prijavi, pa pošilja jasno sporočilo: "Moj nasvet? Če imate željo in čutite, da imate nekaj za dati publiki, kar pogumno. Oder je velik, krasen in lahko vas popelje v čisto novo dogodivščino."

Preberi še Prva ženska žirantka oddaje Slovenija ima talent je Alya!

Nova sezona Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrijemo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.

