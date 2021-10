Zlati Žigan: Ne bom skrival, želim si zmagati!

Zadnja avdicijska oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je postregla tudi z zadnjim letošnjim dobitnikom zlatega gumba, ki ga je Marjetka Vovk podelila plesalcu in umetniku Žiganu Krajnčanu. 25-letni talent nam je zaupal nekaj sočnih podrobnosti iz šova in razkril načrte za naprej.

V peti avdicijski oddaji je oder šova Slovenija ima talent zavzel 25-letni Žigan Krajnčan, ki je svojo srečo že preizkusil v čisto prvi sezoni šova Slovenija ima talent. Tokrat je v prav posebno predstavo združil petje, ples in beatbox, s popolnoma svojo zvrstjo pa je navdušil gledalce in tudi vse žirante. "Nimam pojma, kako si to izvedel, ampak si nas držal od začetka do konca. Nekaj, česar še nismo videli in za take talente hočemo, da pridejo v polfinale, zato ..." je povedala Marjetka in Žiganu podelila svoj zlati gumb sezone, česar pa sam ni takoj dojel.

icon-expand 25-letni talent Žigan Krajnčan je združil ples, petje in beatbox ter osvojil zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Letos si se v šov Slovenija ima talent vrnil kot povratnik, saj si nastopil že v prvi sezoni. Zakaj si se odločil vrniti na oder talentov?

Na nek način bi rad popravil vtis od prvega nastopa. Bil sem še osnovnošolec. Petje in ples sem od tistega nastopa do danes počasi razvijal. Ustvarjanje in fuzija le-tega in drugih umetniških obrti je moja strast.

Kako bi sam opisal svojo točko, ki je mešanica plesa, petja in beatboxa?

Bobby McFerrin je naredil cover od The Beatles "From Me To You". Jaz pa sem coverju od Bobbyja dodal beatbox in ples. Tako da je to v bistvu cover od coverja. (smeh) Dvakrat predrugačen komad z dodatki.



Z nastopom si navdušil vse gledalce in tudi žirijo. Si ponosen na svoj nastop?

Sem perfekcionist. In točka je zelo zahtevna. Tako da takoj po nastopu nisem bil popolnoma zadovoljen ... Ampak zdaj, ko vidim, kako je stvar izpadla, sem ponosen. Trud je poplačan.



Kaj je bil glavni razlog, da si se letos prijavili v šov?

Rad bi predstavil svoj umetniški izraz. Glavni razlog pa je to, da pripravljam svoj prvi glasbeni album in si želim nastopanja in norih koncertov z bendom in plesalci.

icon-expand Marjetka Vovk je kot zadnja žirantka v letošnji sezoni podelila svoj zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Marjetka je svoj zlati gumb podelila prav tebi. Kako si sam doživljal ta trenutek, ko je tudi pritisnila gumb? Kaj ti je šlo takrat po glavi?

Noro sem bil hvaležen, da je bil moj umetniški izraz tako lepo sprejet. En tak občutek olajšanja, kot da se nisem trudil zaman, da je ves trud poplačan.



Kaj ti pomeni zlati gumb, ki te je ponesel naravnost v polfinale?

Zagotovo potrditev in motivacijo za naprej!



Se že pripravljaš na polfinalni nastop? Že pridno vadiš, sestavljaš točko ...

Ko sem se peljal v avtu z avdicije, so se mi v glavi že začele izrisovati slike za polfinalni nastop. Slika za sliko, gib za gibom, ton za tonom, vse se počasi sestavlja.



Kaj lahko pričakujemo od tvojega polfinalnega nastopa?

Še več različnih umetniških fuzij, ki se bodo gibale čez različne umetniške žanre. A preveč povem, če rečem, da bo res svojevrsten cover od Genesis: Land of Confusion.

icon-expand Mladi talent pravi, da se že pripravlja na polfinalni nastop, ki bo spet nekaj posebnega. FOTO: Damjan Žibert

Ali sebe vidiš kot zmagovalca letošnje sezone?

Želim si zmagati. Rad bi pripravil res vrhunske nastope in izzval sebe kot umetnika.



Kaj so na tvoj zlati gumb rekli domači in prijatelji?

Vsi, ki me podpirajo, so bili zelo veseli in navdušeni!



