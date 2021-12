Zmagovalci Talentov: kje so danes?

Danes se bo na velikem odru oddaje Slovenija ima talent pomerilo deset finalistov, le eden izmed njih pa bo okronan za zmagovalca in domov odnesel 50.000 evrov. Zapisal se bo v zgodovino spektakularnega šova, kjer se bo postavil ob bok Lini Kuduzović, Juliji Kramar, Alji Krušič, Jani Šušteršič, Jerneju Kozanu, dvojici Wildart in Tjaši Dobravec – vsem, ki so s svojim neverjetnim talentom prepričali slovensko občinstvo in si utrli pot med zvezde. Se še spomnite njihovih finalnih nastopov? Vas zanima, kaj počnejo sedaj? Za naš portal so spregovorili o tem, kako jim je zmaga na Talentih spremenila življenje, kateri komentar sodnikov se jim je najbolj vtisnil v spomin in kako je z njihovim talentom danes.

Ne zamudite napetega finala šova Slovenija ima talent to nedeljo, 19. decembra, ob 20. uri, na POP TV.

Lina Kuduzović Prva zmagovalka oddaje Slovenija ima talent je ena izmed tistih, ki je ljudem najbolj ostala v spominu. Takrat sedemletna Lina Kuduzovič je celotno Slovenijo pustila odprtih ust, ko je s svojim angelskim glasom na avdiciji odpela balado Whitney Houston I Will Always Love You. Za naš portal je povedala, da se sicer iz sodelovanja v šovu skoraj ničesar ne spomni, le to, da je vedno nagajala in dala žiriji v finalu bonbone ter občutka tresočih se tal v veliki dvorani ljubljanske Hale Tivoli, kjer se je odvijala zadnja oddaja. Lina pravi, da so ji Talenti dali ogromno novih priložnosti: od nastopanja do spoznavanja novih ljudi. "Eden izmed najlepših spominov je, ko sem dobila mojega ponija Alteja in ko sem lahko izbrala motiv, ki bo na mojih čevljih UGG." Ob tem dodaja, da je poleg enkratnih doživetij z zmago spoznala, kako naporno je biti na očeh javnosti. Glasba ima danes še vedno pomembno vlogo v njenem življenju, le da sedaj pesmi piše tudi sama. "Dopuščam si, da me navdihuje vse, kar doživim, slabo ali dobro. Rada pišem žalostne pesmi, rada grem globoko v svoje rane, ker se potem počutim olajšano. Seveda pa rada pišem tudi vesele ljubezenske pesmi, saj sem trenutno zaljubljena," razkriva talentirana pevka, ki bo kmalu dopolnila 19 let. Glede svoje nadaljnje kariere ima Lina velike načrte, a zaenkrat želi, da ti ostanejo skrivnost: "Upam samo, da mi bo nekega dne uspelo in se bom s svojimi pesmimi dotaknila poslušalcev. Bomo videli, kaj mi je usojeno."

Julija Kramar Profesorica športne vzgoje Julija Kramar je imela od nekdaj željo peti opero, a je bila vedno na napačnem kraju ob napačnem času. Študija glasbene teorije ni končala, zato se je kasneje vpisala na zasebno akademijo v tujini, a je ta po štirih mesecih razpadla. Vrnila se je v Slovenijo in se posvetila družini, v tem času pa je petje trenirala sama in to kar v avtu. Nato se je odločila, da bo svojo srečo poskusila na Talenih, kar se je izkazalo za pravilno odločitev, saj je s svojim izjemnim glasom očarala vso Slovenijo. "Življenje po zmagi na Slovenija ima talent se mi je spremenilo predvsem v tem, da sem postala prepoznavna, imela sem več nastopov, najljubše pa mi je bilo to, da sem čutila toplino vseh tistih, ki so navijali zame," se svojega dosežka spominja Julija. Sodelovanje v oddaji opisuje kot čudovito izkušnjo, nabito s pozitivno energijo, ki so jo oddajali tako ljudje pod odrom kot tisti za njim. "Na odru sem si želela predvsem pokazati, kako močno ljubim glasbo, kako rada pojem, kako je čudovito, ko lahko drugim pokažeš, kaj ti je všeč," pojasnjuje glasbenica. Talentirana Primorka pravi, da se ji je življenje po zmagi obrnilo na glavo, saj je imela naenkrat natrpan urnik – snemala je svoj album, se udeleževala televizijskih in radijskih oddaj ter pela na številnih prireditvah. Sedaj je še vedno predana glasbi, a se s petjem ukvarja zgolj v prostem času, njeni trije otroci so namreč v obdobju, ko potrebujejo svojo mamo. "Nisem samo v glasbi, a ta ostaja na prvem mestu v mojem srcu, ljubezen do petja tudi," sporoča Julija.

Alja Krušič Alja Krušič je na oder Slovenija ima talent stopila kot najstnica, ki je žirante s svojim vokalom ganila do solz. Na avdiciji je povedala, da poje njena celotna družina, v oddajo pa jo je prijavil njen oče, ki je verjel v njen uspeh. Ni se motil, saj je njegova hči v finalni oddaji s pesmijo One Night Only prepričala slovensko občinstvo in zmagala. Alja nam je zaupala, da si je s tem v svoji glasbeni karieri odprla pot, ki jo hodi še danes: "Z zmago na Talentih sem dobila potrditev, da počnem to, kar je ljudem všeč. To je bila velika odskočna deska, da lahko še danes pojem in živim svoje sanje." Pevka iz Ribnice na Pohorju letošnjim finalistom želi, naj na odru maksimalno uživajo, za njim pa skujejo dobre prijateljske vezi.

Jana Šušteršič Pevka Jana Šušteršič je prišla na avdicijo šova kot študentka prestižne glasbene akademije Berklee College of Music. Žirante je navdušila s svojo interpretacijo pesmi Respect legendarne pevke Arethe Franklin. "Vidi se, da obvladaš odrsko nastopanje v celoti – od gibanja do obrazne mimike, imaš karizmo in zavzameš cel prostor ter pritegneš stoodstotno pozornost, pa še odlično poješ," je takrat njen nastop pohvalila Ana Klašnja. Jana je v finalu zapela vsem dobro poznano pesem Rolling in the Deep in si s svojim nastopom prislužila največ glasov gledalcev. Po zmagi je ostala v pevskih vodah – sodelovala je s številnimi znanimi slovenskimi glasbeniki in se udeležila nekaterih pevskih tekmovanj.

Jernej Kozan V peti sezoni je kot prvi plesalec zmagal Jernej Kozan, ki pravi, da se mu je po zmagi življenje drastično spremenilo, saj je nastopal na številnih prireditvah po vsej Sloveniji, kar mu je omogočilo, da je našo državo bolje spoznal. Svojih nastopov v šovu Slovenija ima talent se dobro spominja: "To so bili izjemni trenutki. Trema je bila prisotna, a hkrati sem imel polno motivacije in pozitivne energije. Občutki so še vedno fenomenalni." Belokranjec je imel v finalni oddaji, ki jo opisuje kot najboljšo izkušnjo v svojem življenju, nekaj nevšečnosti – nekaj časa se ni zavedal dogajanja okoli sebe, a nato se je sprostil, globoko zadihal in odmislil vse okrog, kar mu je dalo dodatno motivacijo za nastop. "Vztrajal sem in šel do konca. Nisem gledal na to, ali bom zmagal ali ne, zgolj užival sem v tem, kar sem počel," se spominja nepozabnega dneva leta 2015. Komentar, ki se mu je takrat najbolj vtisnil v spomin, je krik žirantke Ane Klašnja: "Končno je zmagal plesalec!" ob razglasitvi rezultatov in njene zahvale, ki mu jo je predala v joku. Jernej je do danes ohranil tesen stik s plesom – še vedno pleše in trenira v svoji sobi, svoje plesno znanje pa sedaj predaja tudi otrokom. Zaradi pandemije nastopov trenutno žal nima, a kot pravi, je obdobje karantene izkoristil v svoj prid in se naučil nekaj novega – opravil je tečaj prve stopnje japonščine in se začel ukvarjati z digitalnim risanjem.

Wildart Godalni duo Wildart je na avdiciji šeste sezone tako navdušil Lada Bizovičarja, da jima je ta namenil zlati gumb, po zmagi pa si je zanju oblekel zlate gate, s katerimi je na odru proslavljal njuno zmago, kar sta si najbolj kul najstnika v Sloveniji za vedno zapomnila. Na njuno finalno točko imata Timotej in Lenart dobre spomine, saj sta bila pred nastopom veliko manj živčna kot v polfinalni oddaji, prav tako pa sta se pred kamerami in na odru bolje znašla, ker jima je bil ta že domač. "Zmaga nama je dala veliko priložnosti. Ljudje so dojeli, kaj sva želela povedati s svojim nastopom," sta povedala fanta, ki sta s prijavo na šov želela sovrstnikom pokazati, da sta lahko tudi violina in violončelo kul glasbili. S pomočjo denarne nagrade sta si kupila glasbene inštrumente, kar jima je omogočilo, da se lahko danes izobražujeta za profesionalna glasbenika. "Kako bo s kariero, pa bo povedal čas," pravita.

Tjaša Dobravec Plesalka na drogu Tjaša Dobravec je zmagovalka prejšnje sezone, ki je na avdicijskem nastopu plesala na kar dveh drogih, v finalu pa svojo točko nadgradila s plesom na spirali. Priprav na ta nastop se zelo dobro spominja: "Bilo je veliko, veliko trdega dela. S pomočjo ekipe POP TV so se moje želje na odru uresničile." Zmaga na šovu Slovenija ima talent ji je omogočila uspešen začetek njene profesionalne kariere v cirkusu. "Na svojem talentu še vedno trdo delam, saj ti talent brez trdega dela prav nič ne pomaga. Moja kariera je trenutno v polnem zagonu. Nastopam po celem svetu in živim svoje sanje," je povedala umetnica v zraku. Po zmagi v Sloveniji je Tjaša nizala uspehe tudi v tujini: na prestižnem festivalu Mondial du Cirque de Demain v Parizu je osvojila kar dve nagradi, uvrstila se je v polfinale nemškega šova Das Supertalent, k sodelovanju pa jo je povabil tudi svetovno znan Cirque du Soleil.

Kdo se bo zapisal v zgodovino šova Slovenija ima talent kot zmagovalec osme sezone? Finalno oddajo lahko spremljate danes ob 20.00 na POP TV, za svojega favorita pa že lahko glasujete.

icon-expand