Zmagovalka Tajda Korče: Zaradi Talentov bolj verjamem vase

Se še spomnite zmagovalke osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent, ki je navdušila z neverjetno gibčnostjo? Tajda Korče pravi, da njena denarna nagrada še vedno počiva na bančnem računu in da je še ni porabila, za prihodnost pa si želi, da bi nekoč bila del kakšnega cirkusa, v idealnem primeru legendarnega Cirque de Soleil.

Tajda Korče je tiha, mila deklica, ki je pred dvema letoma Slovenijo navdušila s svojo gibčnostjo in si tako prislužila vzdevek 'deklica špaget'. Njen nenavaden talent ji je prinesel zmago v šovu Slovenija ima talent in kot pravi, je bilo takoj po zmagi zanjo veliko stvari drugačnih kot pred šovom. "Bilo je veliko nastopov, intervjujev, ljudje so me prepoznali na ulicah in podobno. A sčasoma se je vse umirilo in moje življenje je nazaj, takšno, kot je bilo, a z eno spremembo – zdaj znam bolj verjeti vase in v svoje sposobnosti."

icon-expand Tajda Korče v finalu osme sezone Slovenija ima talent. FOTO: Damjan Žibert

17-letna srednješolka, ki je ob zmagi v Slovenija ima talent osvojila tudi zavidljivih 50 tisoč evrov, je o nagradi povedala: "Verjeli ali ne, nagrada še vedno počiva na mojem bančnem računu." Pravi, da se trenutno trudi priti nazaj v 'ritem' oziroma v svojo rutino in spet začenja z rednim treniranjem. "Ljudje me pogosto vprašajo, če sem zdaj kaj bolj gibčna kot takrat, ampak iskren odgovor je, da je moja fleksibilnost še vedno približno enaka kot pred dvema letoma," je za 24ur.com povedala Tajda in dodala, da je vmes celo imela obdobja krajših in tudi malo daljših pavz od treningov: "A zdaj se znova vračam k razgibavanju in se trudim nadgraditi svoj talent."

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Tajda pravi, da je velika oboževalka legendarnega Cirque de Soleil in da je bila zelo vesela, da si je lahko tudi v živo ogledala eno njihovih predstav. Prav v tej predstavi, ki si jo je Tajda ogledala, nastopa tudi najbolj gibčen moški na svetu, ki je zanjo velik navdih. "Definitivno bi si nekoč želela biti del cirkusa, mogoče celo Cirque du Soleil. Ampak trenutno sem od teh sanj še precej daleč, zato je vse, kar si trenutno želim, da napredujem, kolikor lahko, in se res posvetim svojim ciljem ter delam v tej smeri, da jih nekoč dosežem." Talenti so ji, kot pravi, za vedno ostali v spominu kot na eno najlepših obdobij življenja in se je letos z veseljem vrnila v studio na POP TV, kjer je spremljala snemanje ene od avdicijskih oddaj: "Res je bilo zanimivo videti šov še z druge perspektive. Vrnilo mi je tudi veliko spominov in občutkov. In iskreno sem verjetno bila edina v studiu, ki bi tam lahko ostala in gledala šov še ure."