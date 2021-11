Znani so nastopajoči v prvi polfinalni oddaji Slovenija ima talent

Žirija osme sezone Slovenija ima talent, Lado Bizovičar, Branko Čakarmiš, Ana Klašnja in Marjetka Vovk, so opravili težko nalogo in izbrali letošnje polfinaliste. Prvi žreb je določil zaporedne številke polfinalistov, ki se bodo potegovali za finale v nedeljski prvi polfinalni oddaji. In za koga boste lahko glasovali že po prvi najavi začetka glasovanja?