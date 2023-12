Znani so zmagovalci 11. generacije Mladih upov

Veseli december je letos še posebej vesel za kar 15 od dvajseterice finalistov razpisa Mladi upi 2023. Po vznemirljivih tednih prićakovanja je namreč strokovna komisija izbrala kar 14 nadarjenih posameznikov s področja športa, parašporta, znanosti in umetnosti, ki bodo prejeli finančna sredstva za razvoj svojega potenciala. Svojega' zmagovalca oziroma v tem primeru zmagovalko, ki ravno tako prejme finančno podporo, pa ste s svojimi glasovi izbrali tudi vi. Največjo podporo je bila deležna atletinja Tia Tanja Živko.

Letošnja jesen je bila v znamenju talentov. V enem najbolj priljubljenih šovov pri nas Slovenija ima talent ste lahko spoznali številne talentirane posameznike, ki so nas osupnili s svojimi nastopi, ravno tako pa so nas brez besed pustile navdihujoče zgodbe mladih, ki so se v okviru razpisa Mladi upi 2023 potegovali za finančno podporo. Zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu in Zavarovalnica Triglav sta namreč letos že enajstič objavila razpis Mladi upi, ki je namenjen mladim talentom z odličnimi rezultati, nadarjenostjo, zagnanostjo, vizijo in osredotočenostjo na cilj. Potem ko smo vam podrobneje predstavili zgodbe o uspehih dvajseterice finalistov, ste lahko do 13. decembra glasovali za svojega favorita. Največ vaših glasov in s tem finančno podporo je prejela atletinja Tia Tanja Živko, neodvisno od vašega glasovanja pa je strokovna komisija izbrala še 14 izjemno talentiranih mladih upov, ki ravno tako prejmejo finančna sredstva, s pomočjo katerih bodo lažje uresničili svoje sanje. Njihove zgodbe si lahko preberete v nadaljevanju, podrobne predstavitve na na spletni strani Mladi-upi.si.

Zmagovalka javnosti je postala Tia Tanja Živko Po žilah 17-letne Tie Tanje Živko se pretaka kri zmagovalcev, zato ni presenetljivo, da se na atletski stezi počuti kot doma ter da zmaguje in podira rekorde kot po tekočem traku. Samo letos je podrla kar sedem državnih rekordov na razdaljah od 800 do 3000 m in s tem postavila visok mejnik mlajšim tekačicam, letošnjo sanjsko atletsko sezono pa je zaključila z naslovom državne prvakinje v krosu na 3000 m za mlajše mladinke v Murski Soboti. Njen največji cilj je postati svetovna in olimpijska prvakinja s svetovnim rekordom na 1500 m.

Prejemniki finančnih sredstev po izboru strokovne komisije so: Peter Andolšek, 18-letni dijak 4. letnika Gimnazije Bežigrad, se že od malih nog navdušuje nad naravoslovjem, še posebej pa ga prevzemata matematika in fizika skupaj z astronomijo. Vesolje ga je prevzelo že v predšolskem obdobju, ko je z zanimanjem prebiral otroške enciklopedije, v osnovni šoli pa je izzive iskal na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je dosegel izjemne rezultate, še posebej je izstopal pri astronomiji. Upravičeno je ponosen na vse uvrstitve, najbolj pa na dejstvo, da je prvi Slovenec, ki mu je uspelo osvojiti tri zlate medalje na Olimpijadi iz astronomije in astrofizike IOAA. Kot pravi, je leto 2023 zanj zlato leto. Izobraževanje želi nadaljevati na Fakulteti za matematiko in fiziko ter znanje še dodatno izpopolnjevati v tujini, v prihodnosti pa ga mika predvsem kakšno raziskovalno delo v kontekstu astronomije.

17-letni Maksim Gal Šehić se je na svojo glasbeno pot podal pri sedmih letih, ko je začel igrati kljunasto flavto, to pa je po dveh letih zamenjal za saksofon, ki je vse od takrat njegova največja ljubezen. Že zelo kmalu je začel hoditi na tekmovanja, kjer je dosegal najvišja mesta. Nagrad in priznanj se je nabralo veliko, v največji ponos pa mu je Škerjančeva nagrada Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki jo je letos prejel za izjemne uspehe pri umetniškem uveljavljanju šole. Šolanje želi nadaljevati na Pariškem ali Bruseljskem konservatoriju, njegova največja želja pa je postati pedagog na področju saksofona ter koncertni saksofonist.

17-letna balerina Nuša Bauman Gujt, ki trenutno živi, nastopa in se izobražuje na Dunaju na Baletni akademiji dunajske državne opere, je že kot šestletna deklica vedela, da želi življenje posvetiti baletu. Je ena najbolj perspektivnih balerin v Sloveniji, o čemer zgovorno pričajo številni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih, prestižni nastopi in osvojeni nazivi ter razna vabila za šolanje na različnih baletnih akademijah. Vrhunec njenih baletnih dosežkov pa je brez dvoma prva nagrada GRAND PRIX VIENNA, ki jo je osvojila julija lani.

Deny Vogrin, 19-letni študent Kraljeve Akademije za glasbo v Kobenhavnu, harmoniko igra že 13 let, glasba pa mu predstavlja pobeg od sveta in notranji mir. Pri komaj osmih letih se je prvič udeležil mednarodnega tekmovanja v Puli in že takrat osvojil lepo nagrado, z leti pa so se njegovi uspehi le še stopnjevali. Med drugim je prejel številne nagrade in priznanja ter osvojil mnogo prvih mest na državnih, mednarodnih in spletnih tekmovanjih v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Italiji, pred šestimi leti je tako na Temsigu osvojil prvo mesto in naslov državnega prvaka. Njegova največja želja je pustiti pečat v glasbi tudi, ko ga več ne bo.

Sophia Logar, 17-letna dijakinja tretjega letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki se vzporedno izobražuje v violini in glasbi še na Pre-College Univerze Mozarteum Salzburg, se je z violino srečala že pri šestih letih. Vse od takrat jo najbolj navdušujejo nastopi, saj tako glasbo lahko deli z ljudmi. V glasbeni šoli je že na prvem violinskem tekmovanju osvojila prvo nagrado, kasneje pa je šlo vse samo še navzgor. Med drugim je osvojila več absolutnih prvih mest tako doma kot v tujini, pohvali pa se lahko s številnimi solo nastopi in z igranjem v komorni zasedbi. Tudi v prihodnje si želi čim več solističnih nastopov z orkestri, šolanje pa si želi nadaljevati na eni od prestižnih akademij v tujini.

Tevž Kupljenik, 17-letni dijak tretjega letnika Gimnazije Poljane in 4. letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana, se v prostem času sicer veliko ukvarja s športom, a glasba je od njegovega petega leta tista, h kateri se vedno znova vrača in skozi katero lahko najlažje izrazi svoja čustva. Svojo strast je našel v igranju oboe in danes se lahko pohvali z ogromno koncerti in izjemnimi dosežki na tekmovanjih tako doma kot v tujini. Med drugim je v lanskem letu osvojil prvo nagrado in zlato plaketo na tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG), v prihodnosti pa se želi izšolati na najvišjem nivoju, si nabrati čim več izkušenj na velikih tekmovanjih in drugih projektih ter se nekoč zaposliti v enem izmed velikih orkestrov.

18-letni Doroteji Drevenšek umetniško ustvarjanje pomaga pri dojemanju sveta in sebe. Svojo kreativnost tako izraža skozi pesmi, poleg tega je dejavna tudi v svetu filma in gledališča, kjer se je preizkusila tako v vlogi igralke kot režiserke. Sodeluje na različnih literarnih, dramskih in filmskih natečajih ter festivalih, kjer njena dela blestijo. Med vsemi dosežki pa je najbolj ponosna na nagrado strokovne žirije, ki jo je dobila na festivalu mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija, od pesniških uspehov pa ji največ pomeni Župančičeva frulica, ki jo je osvojila dvakrat. Izdati si želi še kakšno pesniško zbirko ali zbirko kratkih zgodb. V prihodnosti se vidi v vlogi filmske režiserke, še prej pa želi znanje nadgraditi na eni od mednarodnih filmskih šol.

16-letni paraplavalec Gašper Glušič iz Lok pri Mozirju se je rodil z mielomeningocelo, a kljub temu, da je na vozičku, ga to ne ovira pri športnem udejstvovanju. Še več, plavanje trenira že od šestega leta in na različnih tekmovanjih dosega izjemne rezultate. Dobri dve leti je član mladinske paraplavalne reprezentance, tako lani kot letos je postal državni prvak, rekorder na 400 m prosto, medalje pa osvaja tudi na različnih mednarodnih tekmovanjih. V prihodnosti želi seveda rezultate še izboljšati in se udeležiti paraolimpijskih iger, kjer cilja na čim višjo uvrstitev.

16-letni kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar se je v veslanje zaljubil že pri rosnih treh letih, ko je prvič sedel v kajak. Danes se lahko pohvali s številnimi nazivi, med drugim je mladinski svetovni prvak, dvakratni mladinski evropski podprvak, večkratni državni prvak do 23, 18 in 16 let ter najvišje rangiran kanuist na svetu do 18. leta. Kot pravi, za doseganje svojih ciljev naredi vse, kar je treba, zato ni dvoma, da bomo o njegovih uspehih še veliko slišali.

Čeprav atletiko bolj resno trenira šele zadnji dve leti, 17-letni Žan Ogrinc velja za enega najbolj obetavnih mladih atletov v Sloveniji. Letošnjo odlično sezono potrjujejo štirje državni rekordi za mlajše mladince, poleg tega je osvojil tudi naslov Balkanskega prvaka v teku na 800 metrov in več zlatih medalj na različnih atletskih tekmovanjih. Kraljica športa je njegova največja ljubezen in poleg tega, da želi svoje rezultate še izboljšati, tako kot vsak športnik tudi on sanja o uvrstitvi na olimpijske igre. Predvsem si želi, da bi bil na OI čim bolj uspešen in bi pisal zgodovino slovenske atletike.

Vedno nasmejana in pozitivno naravnana 19-letna Kaja Schuster, sicer študentka elektrotehnike v Ljubljani, je večino svojega življenja posvetila judu. Trenirati je začela že v prvem razredu in kmalu začela zmagovati tako rekoč na vsakem tekmovanju. Konkurenca ji je vedno predstavljala izziv, saj se je tako le še bolj trudila postati boljša in močnejša. Danes je članica slovenske reprezentance, med drugim pa se lahko pohvali z naslovom evropske mladinske prvakinje, letos je osvojila tudi bronasto medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. A to je šele začetek, pred sabo ima jasno zastavljene cilje, največji pa je seveda zlata olimpijska medalja.

18-letni Pavel Trojer, dijak 4. letnika gimnazijskega programa na Srednji šoli Domžale, se z biatlonom resneje ukvarja že 10 let, že tretje leto pa je tudi član slovenske biatlonske reprezentance. Tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih v biatlonu se je izkazal z odličnimi rezultati; med drugim je bil na mladinskem svetovnem prvenstvu v sezoni 2021/22 na zasledovalni preizkušnji kot najmlajši v svoji kategoriji youth 4., na tekmovanju EYOF januarja letos v Trbižu pa je kar dvakrat zmagal na individualnih tekmah. V prihodnje želi svoje športne dosežke še izboljšati ter napredovati v A ekipo slovenske reprezentance.

19-letna Žana Pintarič, študentka Naravoslovne fakultete v Ljubljani, smer geologija, je že deset let predana lokostrelstvu. V ta šport jo je pritegnila njegova kompleksnost, saj od posameznika zahteva natančnost in zbranost, nagradi pa ga z zadetkom v rumeno. Teh zadetkov se je na njeni dosedanji športni poti nabralo kar nekaj, kar jo je pripeljalo do zavidljivih uspehov. Že od leta 2018 je članica mladinske selekcije, od lanskega leta pa tudi del članske selekcije. Najbolj ponosna je na nastop na svetovnem prvenstvu v Berlinu, kjer je končala na 9. mestu, to pa je bil tudi najboljši slovenski posamični dosežek med dekleti. Ciljev za prihodnost ima veliko, glavni pa je seveda uvrstitev na olimpijske igre.

Maruša Tereza Šerkezi, 16-letna dijakinja 2. letnika Gimnazije Šiška, je bila že od malih nog ves čas športno aktivna, svojo strast pa je pred sedmimi leti našla v gorskem kolesarstvu. Je izredno delavna, srčna in vztrajna športnica, kar se pozna tudi pri rezultatih. Tako v lanskem kot letošnjem letu je osvojila naslov evropske prvakinje, poleg tega pa nanizala lepo število uspehov tudi na številnih drugih tekmah. V prihodnjem letu želi pridobiti tekmovalne izkušnje in prve točke na lestvici Mednarodne kolesarke zveze, seveda pa sanja tudi o uvrstitvi na olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.

