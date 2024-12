Znani so zmagovalci 12. Generacije Mladih upov

V preteklem mesecu smo vam predstavili navdihujoče zgodbe dvajsetih finalistov razpisa Mladi upi 2024. Od 11. decembra je na spletni strani Mladih upov potekalo glasovanje, v katerem ste lahko izbrali svojega favorita. Največ vaših glasov in s tem tudi finančne podpore je prejel Tristan Majcenovič, medtem ko je strokovna komisija neodvisno izbrala še 12 drugih nadarjenih posameznikov s področja športa, para športa, znanosti in umetnosti, ki bodo prav tako prejeli finančna sredstva za nadaljnji razvoj svojih talentov.

Letošnjo jesen so bili nedeljski večeri rezervirani za oddajo Slovenija ima talent, kjer ste lahko uživali v raznolikih in odličnih nastopih. Da Slovenija res premore številne izjemne posameznike, pa je znova dokazal dobrodelni projekt Mladi upi, ki ga že 12. leto zapored organizirata Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu. Dvajsetim finalistom je komisijo uspelo prepričati s svojimi izjemnimi dosežki na področju športa, para športa, znanosti in umetnosti. V preteklih tednih ste lahko skozi njihove zgodbe in predstavitve podrobno spoznali vse finaliste, med 11. in 18. decembrom pa ste za svojega favorita lahko oddali svoj glas. Strokovna žirija je po skrbnem premisleku poleg izbranca javnosti, Tristana Majcenoviča, izbrala še 12 prejemnikov finančnih sredstev. Največ glasov s strani javnosti in s tem del finančnih sredstev iz sklada Mladi upi 2024 je prejel Tristan Majcenovič.

Zmagovalci razpisa Mladi upi 2024 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Zmagovalec po izboru javnosti: Tristan Majcenovič kljub prirojeni prikrajšavi stegnenice je od otroštva predan plavanju in v zadnjih letih dosega izjemne rezultate. Med njegovimi največjimi dosežki so medalje z mednarodnih paraplavalnih tekmovanj v Zagrebu in Zadru, kjer je osvojil najvišja mesta. Trenerka Petra Bombek ga opisuje kot izjemno potrpežljivega in osredotočenega plavalca, ki s trdim delom in vztrajnostjo dosega vrhunske rezultate. Poleg tega izpostavi njegovo srčnost in prijaznost, ki puščata pečat na vseh, ki ga spoznajo. Tristan ima še veliko prostora za napredek, njegov trenutni cilj pa je uvrstitev v člansko slovensko reprezentanco, v prihodnosti pa si želi nastopiti na paraolimpijskih igrah leta 2028.

Tristan Majcenovič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

12 zmagovalcev, ki jih je izbrala strokovna komisija: Mia Miloševič Iglič, 19-letna akrobatka na zračni vrvi, že od 15. leta svoje življenje posveča cirkuškim umetnostim. Svojo pot je začela v ljubljanskem Cirkusu Fuskabo, danes pa svoje znanje izpopolnjuje na priznani šoli FLIC – Scuola di Circo a Torino, kjer trenira med šest in osem ur dnevno. Zaradi svoje predanosti je že od vsega začetka v ospredju, saj v svojih nastopih združuje tehnično dovršenost in umetniški izraz. Pomemben dosežek v njeni karieri je bil tudi nastop v SNG Maribor v operni predstavi Knjiga o džungli, kjer je z mentorico izvajala akrobatske točke na vrvi. Mia je znana po svoji vztrajnosti, močni delovni etiki in strasti do cirkusa. Želi si ustanoviti cirkuški center, ki bi omogočil, da bi se cirkuške umetnosti razvijale tudi v Sloveniji.

Mia Milošević Iglič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Filip Aleksander Peršolja je eden najbolj perspektivnih mladih glasbenikov v Sloveniji. Kot dijak četrtega letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kjer študira pod mentorstvom profesorja Antona Črnuglja, že blesti na domačih in mednarodnih odrih. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki izstopa zmaga na prestižnem tekmovanju Forum Gitarre Wien 2023, kjer je s svojo umetniško interpretacijo prepričal mednarodno žirijo in osvojil prvo mesto. Filip je aktiven udeleženec mojstrskih tečajev pri svetovno priznanih profesorjih, kot je Judicael Perroy, ki ga je navdihnil s svojim izvirnim pristopom k poučevanju in glasbeni virtuoznosti. Njegov cilj je postati mojster klasične kitare, koncertirati po vsem svetu ter klasično kitaro dvigniti na višjo prepoznavnost kot resen in spoštovanja vreden inštrument.

Filip Aleksander Peršolja FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Maša Colja, 19-letna študentka kineziologije, ki se je v ples zaljubila že v otroštvu. S plesom se je začela resno ukvarjati pri desetih letih, s svojo predanostjo in trdim delom pa je že dosegla izjemne uspehe, med katerimi izstopajo naslovi evropske prvakinje v hip hop battlu, državne prvakinje v solo kategorijah in sodelovanje v številnih predstavah ter videospotih. Kot članica slovenske plesne reprezentance in nagrajenka Plesne zveze Slovenije z nazivom Solistka leta je brez dvoma ena najbolj perspektivnih plesalk v Sloveniji. Maša si želi postati prepoznavno ime v svetovnem plesnem svetu in razviti svoj edinstven slog.

Maša Colja FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Adrian Ignjatović je 18-letni nadarjeni harfist, ki svojo glasbeno pot gradi z izjemnim talentom, predanostjo in trdim delom. Harfa ga je očarala že v otroštvu, ko jo je prvič videl na televiziji, in od takrat se ji je popolnoma posvetil. Dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani se lahko pohvali z mnogimi dosežki, med katerimi so zmage na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter pohvale uglednih umetnikov. Njegov cilj je študij na prestižnih akademijah v Salzburgu ali Münchnu, profesionalna kariera harfista v uglednih orkestrih ter nastopi na svetovnih odrih. Za dosego ciljev pa Adrian nujno potrebuje novo, vrhunsko harfo, saj je trenutno že zdavnaj prerasel. Cena nove harfe znaša vsaj 30.000 evrov, zato mu bodo sredstva prišla prav.

Adrian Ignjatović FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Mark Lev Krajnc, 17-letni violinist, je svojo ljubezen do glasbe odkril že pri petih letih, ko je začel igrati violino, danes pa se izobražuje na III. gimnaziji Maribor, Umetniški gimnaziji Velenje in na pripravljalnem tečaju na Univerzi za glasbo na Dunaju. Svoji strasti vsak dan posveti do šest ur intenzivne vadbe, kar se odraža v njegovih izjemnih glasbenih dosežkih. Med njegovimi uspehi izstopata zlata plaketa z maksimalnimi 100 točkami na državnem tekmovanju TEMSIG 2024 in tretja nagrada na prestižnem mednarodnem Kreutzerjevem tekmovanju v Belgiji. Kot solist je nastopal z orkestri, kot sta Camerata Laibach in Zagrebški komorni orkester, ter izvedel osem samostojnih recitalov, s katerimi je navdušil občinstvo doma in v tujini. Mark si želi nadaljevati študij v tujini, sodelovati na največjih svetovnih tekmovanjih in nastopati kot solist na prestižnih odrih.

Mark Lev Krajnc FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Luka Urbanc, 19-letni matematik, se je že kot otrok navdušil nad lepoto matematike, kar ga je vodilo do osupljivih dosežkov. Je dobitnik bronaste medalje na Mednarodni matematični olimpijadi (IMO) in srebrne medalje na Srednjeevropski matematični olimpijadi (MEMO) poleg več kot 50 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz različnih področij. Luka s svojo radovednostjo raziskuje napredna matematična področja, kot sta teorija števil in algebraična geometrija, svoje znanje pa nesebično deli kot mentor mlajšim generacijam. Njegov cilj je z raziskovanjem prispevati k matematični znanosti in navdihovati druge, da bi, po njegovih besedah, prepoznali lepoto te čudovite vede.

Luka Urbanc, matematik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Tom Teršek, 18-letni dijak 4. letnika Gimnazije Kranj, je svojo pot začel že pri treh letih, ko so ga starši vpisali v atletski klub Triglav Kranj. Danes je svetovni mladinski prvak v metu kopja in eden najbolj obetavnih mladih atletov v Sloveniji. S svojo osredotočenostjo in izjemno delovno etiko se redno dokazuje na mednarodnih tekmovanjih. V letošnji sezoni je dosegel zgodovinski uspeh z osvojenim naslovom svetovnega prvaka U20 v Limi in s 76,81 m pokazal svoj izjemen potencial. Tom si v prihodnje želi doseči še višje cilje, med njimi tudi podreti svetovni rekord in nastopiti na olimpijskih igrah.

Tom Teršek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Manja Slak je perspektivna mlada strelka, ki s svojo osredotočenostjo in zaupanjem vase podira rekorde. Njena strelska pot se je začela v osnovni šoli, ko je z bratom preizkusila streljanje z zračno puško, a kmalu odkrila svoj talent v streljanju s pištolo. Z rednimi treningi v Ljubljani in na domačem strelišču v Gorenji vasi ter izjemno predanostjo si je utrla pot med najboljše mlade strelke. Njeni vrhunski dosežki vključujejo srebrno medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu v Peruju, državni rekord in šesto mesto na svetovnem pokalu. Leta 2023 je prejela priznanje za najbolj perspektivno mlado strelko, ki ji ga je podelil njen vzornik Rajmond Debevec. Manja si želi nastopiti na olimpijskih igrah in zastopati Slovenijo na najvišji ravni.

Manja Slak FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Urška Ogrizek je izjemno nadarjena mlada atletinja, ki pri svojih rosnih letih že navdušuje s svojimi dosežki v šprintu. Njena športna pot se je začela v osnovni šoli, kjer je izstopala z nadarjenostjo, njeno prelomno točko pa je predstavljala tekma na 60 metrov, kjer je dosegla 2. mesto in osebni rekord. Njeni ostali dosežki vključujejo naslove državne prvakinje, uvrstitve na mednarodna tekmovanja, kot sta balkansko in evropsko prvenstvo, ter norme za pomembne mladinske športne dogodke. Vedno si prizadeva preseči svoje meje in verjame vase, kar se odraža v njenih ambicioznih ciljih za prihodnost. Med njimi je izboljšanje osebnih rekordov, zlasti na 100 metrov, kjer si želi doseči čas pod 12 sekund, ter nastop na največjih atletskih prvenstvih.

Urška Ogrizek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Manca Dolinar je svojo smučarsko pot začela že pri štirih letih, ko se je pridružila Smučarskemu klubu Poljane. Danes zastopa C-ekipo slovenske reprezentance, v kateri navdušuje s svojo predanostjo in talentom. Pogosta tekmovanja in s tem povezana odsotnost od pouka so Manco že zgodaj naučila dragocenih veščin, kot so disciplina, odgovornost in prilagodljivost. Najbolj ponosna je na svoji zmagi na državnem prvenstvu v veleslalomu in slalomu ter na izjemne rezultate v mladinskem programu. Njena letošnja cilja sta uvrstitev na Evropske olimpijske igre mladih (EYOF) in izboljšanje FIS točk.

Manca Dolinar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Luka Zabukovec, 18-letni jadralec iz Kopra, je eden najbolj obetavnih mladih športnikov v Sloveniji. Jadranje je njegova strast že od šestega leta, ko je prvič stopil na jadrnico, danes pa s svojo predanostjo in trdim delom navdušuje na največjih svetovnih tekmovanjih. Med njegove največje dosežke sodijo drugo mesto na svetovnih prvenstvih ILCA 6 v Braziliji, Omanu in Teksasu ter srebrna medalja na evropskem prvenstvu ILCA 7 v kategoriji U19. Luka je prejel številna priznanja za svoje uspehe, vključno z nazivom najboljšega mladinskega jadralca v Sloveniji leta 2023. Luka se želi udeležiti olimpijskih iger v Los Angelesu in se uvrstiti med najboljše jadralce v članski kategoriji ILCA 7.

Luka Zabukovec FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand

Julija Lovrenčič, 18-letna umetnostna drsalka iz Bleda, že 12 let predano gradi svojo športno pot v tem zahtevnem in elegantnem športu. Prvič je na led stopila pri šestih letih, danes pa je članica slovenske drsalne reprezentance. Poleg naslova članske državne prvakinje se ponaša tudi s prvim mestom na mednarodnem tekmovanju Sofia Trophy 2024. S svojo močno voljo in predanostjo Julija dokazuje, da ima slovensko umetnostno drsanje svetlo prihodnost. Njen največji cilj je uvrstitev na zimske olimpijske igre leta 2026 v Milanu, s čimer bi Slovenijo po dolgih 16 letih ponovno uvrstila na svetovni zemljevid umetnostnega drsanja. V naslednjih mesecih bo zaradi prenove blejske Ledene dvorane potrebovala dodatna sredstva za najem treningov v drugih slovenskih mestih in tujini.

Julija Lovrenčič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik icon-expand