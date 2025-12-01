Svetli način
Spektakularen povratek legende: Sandokan jutri prihaja na VOYO

Ljubljana, 01. 12. 2025 15.03 | Posodobljeno pred 6 minutami

Jutri na VOYO prihaja težko pričakovana nova serija Sandokan – spektakularna piratska pustolovščina, v kateri igrata mednarodna zvezdnika Can Yaman in Ed Westwick. Serija, ustvarjena po klasiki Emilia Salgarija, prinaša ljubezen, bitke, nevarnosti in lik Malajskega tigra v sodobni, vizualno dih jemajoči podobi.

Priljubljen turški igralec Can Yaman (Vijolična kot morje, Ko zadiši ljubezen ...) oživi lik princa, prikrajšanega za prestol, in postane gusar ter simbol upora proti kolonialni moči. Njegova moč, šarm in intenzivnost prinašajo svežo energijo legendarni zgodbi. Zvezdnik serije Opravljivka (Gossip Girl) Ed Westwick medtem igra karizmatičnega lorda Jamesa Brooka, hladnokrvnega in ambicioznega zasledovalca.

Sandokan prihaja na VOYO
Sandokan prihaja na VOYO FOTO: POP TV

Prepovedana ljubezen, ki presega svetove

Osrednjo zgodbo sestavlja nepozabna ljubezenska pripoved med Sandokanom in Lady Marianne, nečakinjo angleškega guvernerja Labuana. Marianne je biser kolonije – pogumna, izobražena in z dušo, ki presega sence imperializma. Ko se njena pot križa s Sandokanovo, se razvije vez, ki kljubuje družbenim pravilom in političnim spletkam.

Njuna ljubezen je prepovedana, a neustavljiva – simbol upanja, svobode in poguma v času kolonialnih napetosti.

Kaj nas čaka v prvih dveh epizodah?

V prvih dveh delih, ki prideta na VOYO že jutri, bomo spoznali Sandokana, za katerega njegovi sledilci verjamejo, da je prerokovani rešitelj, ki naj bi osvobodil njihov narod. Po napadu na ladjo, ki prevaža antimon, se Sandokan infiltrira v britanski konzulat v Labuanu, da bi izvedel resnico o njegovi vrednosti. Tam pride do spopada z lordom Brookom, v katerem Sandokan doživi brodolom – reši pa ga prav očarljiva Marianne.

Medtem ko njegovi pirati ostanejo v priporu, se Sandokan udeleži Mariannine rojstnodnevne zabave, kjer z njo zapleše strastni ples. Sumničavi lord Brooke želi tudi sam osvojiti Marianne in njenega očeta celo zaprosi za njeno roko. Sandokan pobegne, a je prisiljen vzeti Marianne s seboj.

Sandokan
Sandokan FOTO: Fremantle

Prva dva dela že jutri ekskluzivno na VOYO.

Pripravite se na povratek legende – na VOYO vsak torek prihajata dva nova dela. Ikonični Malajski tiger se vrača: močnejši, drznejši in bolj očarljiv kot kadarkoli prej.

