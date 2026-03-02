Naslovnica
Petar se je odločil za taktiko, ki bo šokirala tekmovalke

Ljubljana, 02. 03. 2026 10.52

Avtor:
E.K.
Petar

Sanjski Petar se odloči za novo, presenetljivo taktiko, ki utegne vplivati na odnose med dekleti. Nov dan prinese nove skupinske zmenke in številne razprave med dekleti, ki sedaj že odkrito obrekujejo svoje nasprotnice. Večer bo prinesel presenečenje, ki ga ni pričakoval nihče ...

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Ekipe ni več in manjša nesoglasja med dekleti so vse pogostejša. Nekatere kandidatke pa zelo odkrito govorijo proti svojim tekmicam. Dve prijateljici se bosta na samem resno pogovorili – sta se odločili za istega moškega in ali lahko to uniči njun odnos?

Maja
Maja
FOTO: VOYO

V vilo prispejo nova pisma. Skupinski zmenek bo prizorišče razprave med dvema dekletoma. Odkrit pogovor bi lahko zgladil račune. Ali pa tudi ne?

Zanimive aktivnosti s sanjskima moškima bodo dekleta navdušile. A Petar se je odločil za povsem drugačno taktiko kot Karlo – dan bo preživel samo z enim dekletom! Konec dneva prinaša presenečenje, ki ga ni pričakoval nihče ...

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

Romanca gre proti vrhuncu
