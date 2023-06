Eva in Rale: Skoraj bi dobili Super dojenčka

Na začetku je bil izredno psihološki. Kljub adrenalinu si moral biti sposoben se popolnoma umiriti in stati čisto pri miru. Jaz praktično večjih težav nisem imela, sem bila kot srnica (smeh), Raletu pa je bila igra neugodna že od samega začetka. Dve leti nazaj je namreč strgal tetivo na desni nogi, tako da je hitro začel čutiti bolečino oziroma pritisk na tem predelu. Po pol ure pa se je izziv prelevil v fizičnega in sem tudi sama začela čutiti močno bolečino v rokah oziroma prstih. Pet dodatnih kilogramov se je v tistem trenutku zelo poznalo in ko toliko časa držiš torbo, 5 kg postane 20 kg.

Eva : Jaz pa vidim preveč dobrega v ljudeh in sem potem razočarana, ker vidim, da je veliko igranja in zahrbtnosti. Škoda ... Pa tako lepši bi bil svet brez tega.

Največji štos je, ker so se vsi klani dogajali za zaprtimi vrati sobe in sva šele sedaj videla, koliko taktik in spletk je bilo praktično od prve izločitve. Žal pa noben ni bil toliko iskren, da bi ti upal povedati v obraz.

Kako sta se počutila, ko je prišlo do prvih nesoglasij, 'klanov' in skupinic? Sta imela kakšen 'plan', kako se ogniti konfliktom?

Rale je zelo družaben človek in se znajde tako rekoč z mnogimi karakterji. Jaz pa veliko dam na energijo. Če mi nekdo ne paše, težko igram. In obratno, če mi nekdo paše, mu bom to tudi hitro pokazala.

Eva : Sama ne bom nikoli pozabila, kako so se mi vlekle sekunde, ko sem z nogami stala med živalmi. To je bil zame eden najtežjih izzivov, kjer sem dobesedno doživljala grozo (smeh). Z druge strani pa sem izjemno ponosna nase, da sem premagala svoj največji strah.

Je kaj, kar bi, če bi imela priložnost nastopiti ponovno, spremenila?

Ne. In prav v tem je ves čar igre. Stoj za svojimi dejanji.

Kaj vama je nastop v šovu prinesel kot paru?

Res nepozabno izkušnjo, ki jo bova zagotovo pripovedovala svojim vnukom, ko bova stara 80 let.

In kako bi se začela ta pripoved?

Rale: Davnega leta 2023 naju je produkcija v showu zasačila pri điđi miđiju ...

Eva: Ja, skoraj bi dobili Super dojenčka (smeh).

Se v prihodnosti vidita še v kakšnem šovu?

Jaz sem si enkrat v življenju želela preizkusiti v šovu, da okusim čar borbe in na splošno realityja. Rale te želje ni imel nikoli in ga je prepričala sama zasnova igre. Nikoli sicer ne reci nikoli, ampak trenutno se tehtnica nagiba, da sodelovanja ne bi več ponovila. Rale edino mogoče kakšnega športnega. Jaz pa bi bila lahko voditeljica tega šova, evo (smeh). Obožujem oder, bleščeča oblačila in kamere.

Rale: pred šovom si izjavil, da je Eva 'pravi material za ženo'. Je kaj novega na tem področju? :)

Rale: Še vedno velja, prvo štalca, potem kravca, potem pa poroka. (smeh)

Eva: Ko smo se peljali na finalni izziv, sem Raleta malo podražila in rekla, če zmagava, a me poročiš? Glavna producentka je sekala dogovor in postalo je uradno, haha, za backup pa smo imeli prstan, narejen iz trave. Tako da se jaz nisem borila le za zmago, temveč za prstan! Za hec, seveda.

Kaj pa načrtujeta za poletje, kako najraje preživljata počitnice, kakšni so vajini plani za prihodnost ...

Komaj čakava, da se res zaseden junij konča in da si lahko privoščiva zaslužen dopust. Že lani sva, takoj po končanem snemanju, odpotovala na sanjske Maldive, kjer sva plavala z morskimi psi, spala v hiškah na vodi ... Bilo je nepozabno in pravi odklop po šovu. Letos pa razmišljava o križarjenju (z avtom) po Italiji, vse do Sicilije ali plan B, ki je meni še malo ljubši, dopust v New Yorku. Oba si zelo želiva poletje preživeti tam. Po obisku big appla je eden od planov še Kanada, saj ima Rale tam ožjo družino in bi tako lahko obiskala njih, ter raziskala vse tamkajšnje zanimivosti, jezera, Toronto itd.