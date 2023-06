V prvi sezoni priljubljenega šova Super par, ki smo ga to pomlad spremljali na POP TV, sta zmagala Indira Ekić in Matic Kolenc. Po zadnji igri, kjer sta se v finalu pomerila proti Evi in Raletu, sta spregovorila o vtisih po končanem šovu in tudi zmagi. Kaj je bil zanju najtežji izziv in s kom sta se najbolj ujela? Več v intervjuju, ki sta ga dala takoj po zmagi, spodaj.

Indiro in Matica smo gostili tudi v POPkastu. Pogovor z njima si oglejte jutri ob 6. uri zjutraj na 24ur.com.