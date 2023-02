Indira o Maticu: Vsak dan mi reče, da sem najlepša ženska na svetu

V šov Super par , ki kmalu prihaja na POP TV , se bosta podala tudi osebni trener Matic Kolenc in njegova boljša polovica, vizažistka in vplivnica Indira Ekić . Za par, ki se je v letošnjem letu zaročil, bi lahko dejali, da živi moderno pravljico. Indira in Matic sta se namreč pred leti spoznala v resničnostnem šovu. Med samim snemanjem sicer med njima ni preskočila iskrica, sta priznala, a vse to se je spremenilo na kavi po snemanju.

"Rekla sem si, da bom po koncu šova leto dni samska, da začnem živeti življenje," se je tistega časa spominjala Indira. "Šla sva na kavico, pa ne samo jaz, ampak tudi ostale tekmovalke iz šova. Ko sem ga takrat videla in ko je začel govoriti, sem se spraševala, ali je to mogoče, da je ta človek moška verzija mene. Upala sem, da je samski," je v POPkastu povedala simpatična Indira, ki se je nato zelo hitro tudi preselila k Maticu.

Prvi dnevi in meseci skupnega življenja pa sploh niso bili tako napeti, kot bi to morda kdo pričakoval. Priznala sta, da je pomagalo, da sta drug o drugem določene stvari spoznala že tekom šova. "Ko me je pripravljal na finale šova, je videl najhujšo verzijo mene. Imela sem PMS, jedla nisem nič, ob šestih zjutraj me je zbujal, da sva šla teč na grad," je dejala Indira, Matic pa je v smehu dodal: "Dobro sem se pripravil na življenje z njo."

Indira, ki je v preteklosti iskreno spregovorila o zvezi z bivšim partnerjem, ki do nje ni bil prijazen, pri skoku v zvezo z Maticem ni videla ovir. "Bilo je močnejše od mene, jaz sem šla totalno brezglavo v to in sploh nisem razmišljala, prepustila sem se toku. Matic je tako čudovit človek, da sem si rekla, da ga ne morem izpustiti in da moram temu (zvezi, op. a.) dati priložnost."

Da je Matic popoln moški zanjo, je Indira v POPkastu večkrat izpostavila. Ne le, da ji je pomagal pri grajenju zdrave samopodobe, vsak dan jo zbudi z besedami: "Ti si meni najlepša." Indira in Matic svojo ljubezensko pot delita tudi na spletu, kjer sta ustvarila že pravo skupnost ljudi. "To je taka podpora z vseh strani, na njih gledam kot na svojo družino, in če je treba, tudi cele dneve odgovarjam na sporočila."

Je zaljubljencema žal, ker vse plati svoje zveze delita na spletu? Kako Indira in Matic rešujeta medsebojne spore? Koliko časa je Indira dala Maticu na voljo, da jo pripelje pred poročni oltar in kaj bo naredila v nasprotnem primeru? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.