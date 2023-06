Izjemna moč Silva vse presenetila. Žanet: To je 'Silvinator!'

Melita je zjutraj pomivala kup posode, ki so ga pustili ostali stanovalci. "Tako se ne more živeti," je bila ogorčena. Silvo ob tem ni mogel verjeti, da so bili po goljufanju med zadnjim skupnim izzivom v prvem delu tekmovanja žalostni. "Verjetno so bili razočarani nad svojim postopanjem," je sklepala Melita.

Tudi Ajda in Luka sta zjutraj premlevala o tem, kaj se je dogajalo v zadnjem izzivu. Luka je sicer obljubil, da bo boj za finale proti Maticu in Indiri predal, a Ajda je že imela nov načrt: "Če narediš napako, jo poskusiš popraviti, ne da greš stran. Dajva dati danes še tiste zadnje atome moči, ker vem, da bo tudi njima to veliko pomenilo." Par si je tako premislil in dvoboja ne namerava predati nihče od njiju. Matic in Indira sta imela ob vsem vseeno mešane občutke. Žal jima je bilo, da sta padla v to zmešnjavo. "Če kdo tega ne potrebuje, sva to midva," je obžaloval Matic. Istočasno sta Luka in Ajda ugotavljala, da se je zavezništvo tako ali tako končalo.

Za Žanet in Timoteja jutro ni bilo najbolj prijetno. "Je kar grenek priokus ob tem, da sva prišla v naslednji ciklus, glede na to, da bi morala sedeti na vročem stoli, na koncu se je tako razpletlo, po drugi strani ni fajn za ostale stanovalce," je bil strt Timi.

Eva in Rale, ki sta vseeno računala na pošteno igro parov, sta ugotavljala, da sta pozno uvidela, na kar sta opozarjala že Laura in Borče, in sicer da so spletke že od začetka v hiši. "Takrat tega nisva hotela videti in nisva niti pomislila, da to lahko kdo naredi," je bila razočarana Eva. Zdi se jima, da si Žanet in Timotej finala ne zaslužita. Žanet je imela o Evinem nesodelovanju pri nalaganju bremena Silvu svojo teorijo. "Ona tega ni naredila zaradi Silva in Melite, ona je naredila to za sebe. Da ona ne bi izpadla kreten na televiziji. Jaz sem zaključila z njo."

Kljub napetemu ozračju med dekleti je bilo vzdušje med moškimi povsem sproščeno. "Med nami ni drame," sta ugotavljala Timotej in Rale: "One delajo iz muhe slona.""Kar je bilo včeraj, je bilo včeraj, kar je danes, je danes," je dodal Silvo, ki se je tokrat v družbi dobro počutil.

Ajda in Luka ter Matic in Indira v boj za finale

Par, ki bo izgubil v prvem dvoboju, bo avtomatično izločen iz nadaljnjega tekmovanja za naziv Super par. Zmagovala čaka uvrstitev v izločitveni dvoboj štirih parov. Naslednji dan lahko boj nadaljujejo le trije pari.

Prvi so se pomerili Indira in Matic ter Ajda in Luka. Pare je čakala košarka: moški so morali za vrv držati koše, ženske pa so morale metati vrečke peska vanje. Zaplet je bil ta, da je Indira metala v koš Luki, Ajda pa Maticu. Prvi, ki spusti koš na tla, je poraženec.

Ajda in Indira sta metali vrečke peska in se trudili zadeti, Indiri je šlo nekoliko bolje. Ajda se je trudila, a so njene vrečke bolj kot ne letele mimo koša. Luka je komaj še držal košek. Indiri se je kar smejalo. "Ko igramo košarko, nič ne zadenem, danes sem imela srečo. Kar metala sem in je šlo," je bila vesela. Luka ni mogel več držati, počasi je spuščal koš in nato dokončno popustil. Indira in Matic sta zmagala in zagotovila sta si boj za obstanek še proti ostalim trem parom.

Pomerili so se še zadnji štirje pari

V nadaljevanju je pare določil žreb. Zmagovalna para dvobojev bosta avtomatično uvrščena v finale, poraženca pa se bosta morala pomeriti za tretje prosto mesto v finalu. Silva in Melito je čakal dvoboj proti Maticu in Indiri, Timotej in Žanet pa sta se morala pomeriti proti Raletu in Evi.

Matic se je tokrat izziva lotil bos, tudi Silvo se je sezul. Melita je začela metati vrečke in polnila košek. Silvo je ubral drugo taktiko in je majal košek, da je Indiri otežil nalogo. Indira je ostajala osredotočena na košaro, Melita je imela nekaj več težav, saj se je na začetku preveč zagnala. Melita je bila že utrujena. Indira je mirno polnila košaro, Melita je obupovala. Silva je prosila, naj spusti košaro, ker ne more več.