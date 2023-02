Katarina Benček in Marko Pavlović: Vplivnežem gredo napovedi v prid

'Sva super par, ker ni vedno vse super!'

"Midva sva super par, ker ni vedno vse super. Res so vzponi in padci," je povedala Katarina Benček, njen partner Marko Pavlović pa dodal, da je razumljivo, da so v vsakem razmerju nesoglasja in da 'super par' dela na tem, da se partnerja učita ta nesoglasja rešiti na najboljši način. "Delava na tem, da se pogovarjava, izboljšujeva to najino komunikacijo," dodaja Marko. Po treh letih zveze in 15 letih prijateljstva je čas za nove podvige. V Puli gradita hišo, zdaj pa sta si omislila še pasjega prijatelja, pomeranca Grizzlyja, ki se nam je pridružil tudi na POPkastu.

V enem letu potovanj za več kot 200 dni

Oba sta od nekdaj velika navdušenca nad potovanji, Katarina je pred leti celo živela na Baliju, odkar pa sta par, se skupaj večkrat odpravita na potovanja. To sicer niso vedno samo počitnice in uživanje, velikokrat gre tudi za delo. Kot spletna vplivneža sodelujeta z različnimi hoteli in lokacijami ter na tak način potujeta. Kot sta povedala v novem POPkastu, sta bila v lanskem letu v tujini več kot 200 dni. "Dlje kot si na poti, bolj se oddaljiš od ljudi tukaj. Težje je tudi poklicati, se dobiti s prijatelji," pravi Marko, Katarina pa dodaja: "To težavo ima bolj Marko. Ženske smo vseeno drugačne, sama se s prijateljicami vedno slišim, skoraj vsak dan. Marko ni tak tip, čeprav tudi jaz opazim, da se z določenimi ljudmi oddaljiš, ampak to je tudi pokazatelj, kdo je pravi prijatelj in kdo ne. Meni se bolj zdi, da izgubim stik s svojim mestom."