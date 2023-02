Laura in Borče po 18 letih zakona: Ne kregava se, ker veva, kje je meja

Za zakonca Stojanov je bilo pred 19 leti usodno srečanje v znanem ljubljanskem baru, kjer je natakarici Lauri v oči padel prijazen in urejen gost Borče. Slovenka in Makedonec, ki sta srečno poročena že 18 let in imata skupaj sina Taija, sestavljata enega izmed osmih parov, ki se bodo na naši televiziji kmalu pomerili v resničnostnem šovu Super par. In kdo pravzaprav sta Laura in Borče? Spoznajte ju v najnovejši epizodi POPkasta.

Na POP TV prihaja resničnostni šov Super par, v katerem se bo v najrazličnejših izzivih pomerilo osem parov, med njimi tudi Laura in Borče, zakonca Stojanov, ki veljata za zabavna in preprosta človeka. Slovenka in Makedonec, ki se v tak izziv podajata prvič, sta poročena že 18 let, a to ne pomeni, da je njun zakon dolgočasen. Kot pravita, vedno znova spoznavata nove stvari drug o drugem. PREBERI ŠE Laura in Borče Stojanov "Borče me iz dneva v dan zna presenetiti z malenkostmi," je v POPkastu dejala Laura, ki je že v uvodni predstavitvi na naši spletni strani 24ur.com presenetila z izjavo, da se z dolgoletnim soprogom nikoli ne spreta. "Kregava se že, a ta jeza drži kakšno uro, potem pa jo objamem, ji dam lupčka in sva spet dobro," je pojasnil Borče, medtem ko je Laura pojasnila, da kreganja ni predvsem zaradi tega, ker dobro poznata meje drug drugega. No, pa se spor zaradi malenkosti vseeno kdaj pripeti? "Prejšnji teden mi je dejala, da si bo lase pobarvala na blond in samo vprašal sem jo, od kod ta ideja, pa me je eno uro grdo gledala," je v smehu dejal Borče. icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right Da se nasprotja privlačijo, pa naj bodo ta še tako vsakdanja, se strinjata zakonca, ki sta si različna predvsem takrat, ko se usedeta za volan. "Borče zelo rad divja po cesti, jaz pa vozim po polžje," je pojasnila Laura, pri čemer je Borče skušal pojasniti, da ne razume, kako lahko nekdo na avtocesti vozi počasi. "Ko Borče vozi, jaz kar zaviram z nogo," se je pošalila Laura. Zakonca svojo zabavno plat pokažeta tudi pri vzgoji sina Taija, ki pravi, da ima najboljše starše na svet: "Pri nas je vedno zabavno in luštno." Kako bi zakonca v primeru zmage v šovu porabila denarno nagrado? Kaj Borče vsako leto obljubi Lauri, a tega še ni izpolnil? Kako po vseh teh letih še vedno skrbita za romantiko? O tem in marsičem drugem v najnovejši epizodi POPkasta.