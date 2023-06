Luka in Ajda: Če bi bil načrt tako zloben, ga ne bi predstavila pred kamero

Tik pred finalom sta poleg Melite in Silva oddajo Super par zapustila tudi Ajda in Luka. Po odmevnem 'zlobnem' načrtu in izzivu, v katerem je Luki do zmage pomagal Matic, kar je v hišo vneslo obilico slabe volje, sta po fer odigrani igri dvignjenih glav zapustila hišo in odšla novim izzivom naproti.

Ajda in Luka trenutno ustvarjata otroško predstavo. Ob tem Ajda sodeluje pri projektu Kokblok kabare in se ukvarja s postavljanjem svojega podjetja, Luka pa si zapisuje nove šale, recepte in postavlja spletno stran. Vseeno sta našla nekaj časa tudi za nas. Ajda, Luka, ob vstopu v šov sta dejala, da je motivacija kavč. Kakšna je zdaj situacija s kavčem? Ajda: Kavča še ni, čakava na tistega pravega ... predvsem pa si morava vzeti čas za ogled in probo potencialnih kandidatov. Luka: No, imava kavč, samo je bolj od Mile kot najin ... imava pa lep fotelj. Kako težko je bilo bivati v hiši s še toliko različnimi pari? Ajda: Bivanje v istem gospodinjstvu s sedmimi pari je podobno kot bivanje z razširjeno družino na dopustu (smeh). Včasih si greš na živce, zjutraj nestrpno čakaš pred WC-jem, včasih se spričkaš, ker nekdo ni pospravil za sabo, ob večerih pa skupaj obeduješ, se zabavaš in se smejiš dogodivščinam tistega dne.

Luka: Se strinjam z Ajdo ... predvsem čakanje na prosto kopalnico zjutraj ... Z nekaterimi sta se zelo povezala, z nekaterimi manj. Je sploh mogoče v šovu tkati pristne vezi? Ajda: Je možno. Če so ljudje pristni, so tudi vezi pristne. Luka: Resničnostni šovi so v osnovi družbeni eksperiment, zaprt si v omejenem prostoru z omejenim številom ljudi. In že narava nas uči, da je lažje preživeti v skupini. Na kratko, seveda se s kom zbližaš.

Silvo vaju je označil za 'totalno neiskrena'. Se vama morda sanja, zakaj? Ajda: To je bolj vprašanje zanj (smeh). Morda zaradi "zarote", ampak to je le del igre. Luka: Jaz Silvu želim vse dobro, bi ga pa opomnil, da je to šov, v katerem zmaga le en par. Kar se tiče neiskrenosti, ne vem, od kod prihaja ... "Zlobni" načrt ga je očitno zmotil, a z njim nikoli nisem bil neiskren. Nikoli mu nisem zatrjeval: "Silvo, častna beseda, da ne kujem kakšnega načrta" itd. Če prav razumem, se bojnih načrtov ne deli z nasprotniki. Tako da ne vem, kaj je pričakoval. Morda je pa on skoval ta načrt in sem ga jaz le "preplonkal od njega", tako kot vsi drugi v Kviz igri ... Silvo, v Sloveniji vsi poznajo Power dancers. To so praktično zimzelene pesmi. Vaju komentarji na spletu ganejo, jih sploh bereta? Ajda: Branje komentarjev na spletu je izguba časa in energije, predvsem tistih negativnih. Rajši se posvečava stvarem in ljudem, ki naju polnijo in so pozitivni. Luka: V glavnem nastopam v živo, pred občinstvom in sem navajen neposrednih komentarjev in kritik. Vsaka konstruktivna kritika je vedno dobrodošla. Nikoli ne moreš biti vsem všeč in s tem ni nič narobe. Tak je svet, eni imajo raje jabolka, drugi hruške.

Pred zadnjim skupnim izzivom sta kovala 'zlobni načrt'. Bi zdaj ravnala kako drugače? Ajda: Zlobni načrt je del igre. Tako ali drugače. Bil je predstavljen zelo teatralno, kar se je najbrž tudi zaznalo. Če bi bil res tako zloben, ga sploh ne bi predstavila pred kamero. (smeh) Luka: Če bi res bila zarota, potem ne bi govorili o tem pred kamerami in mikrofoni. Je pa to nedvomno pri gledalcih vzbudilo interes. Saj v limonadah je tudi dosti zarot in prevar. (smeh) Luka, omenjal si slabo kondicijsko pripravljenost, pa vendar si pokazali borbenost, vztrajnost in zmogel ogromno. Kaj je bilo tisto glavno gonilo? Luka: Lahko rečem, da sem zdaj v boljši formi, kar nekaj kilogramov lažji. Produkcija je res lepo skrbela za nas. Če bi želel, bi lahko 3-krat na dan jedel samo sladoled. Kateri izziv vama je ostal najbolj v spominu in zakaj? Ajda: Meni živali in samokolnica, predvsem nekaj novega in veliko smeha.

