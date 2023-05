Luka nastavljal past za Melito in Silva, v zanko sta se ujela Timi in Žanet

Zjutraj sta Matic in Indira premlevala Lukov načrt, da bi šli v finale brez Silva in Melite. Načrt se jima je zdel v redu, a skrbelo ju je, da se bo pri tem načrtu kaj zataknilo. "Vedno, ko petljaš, gre potem nekaj narobe," je dejala Indira. Žanet in Timi si želita, da bi se plan le uresničil. "Onadva sta bila vmes doma, v toplicah ..." je glede Silva in Melite povedal Timi, Žanet pa pristavila, da bi mladim zagotovo bolj prav prišel denar kot njima. Silvo in Melita sta medtem postajala sumničava, saj so se jima vsi večer prej zdeli pretirano prijazni in osladni do njiju. Luka in Rale nista želela taktizirati, saj verjameta, da se lahko v sekundi ves plan poruši.

Luka je sklical 'sestanek zlobnega načrta' z Žanet in Timijem. "Idealno bi bilo, če bi samo malo več stavila kot Melita," je Luka predlagal Žanet. "Če gre ona 'all in', pa se ne ogrožajta." Da bi to lahko izpeljala, ji je svetoval, naj dobro gleda, koliko bo stavila Melita. "Usmerjam, da bo vsem jasno," je pojasnil Luka in razložil, da morata biti Silvo in Melita zadnja. Če bosta predzadnja, je Luka zagotovil, da lahko garantirata z Ajdo, da bosta zadnja, da 'zaščitita' ostale. Kar pari ne računajo, je, da sta Melita in Silvo pripravljena dati vse od sebe.